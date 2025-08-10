Ολυμπιακός: Η πρώτη μέρα του Στρεφέτσα στην Ελλάδα και η φωτογραφία με τον Ροντινέι
Στρεφέτσα και Ροντινέι πήγαν στην παραλία παρέα με τις συντρόφους τους
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στην Ολλανδία, με τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχουν την ευκαιρία για λίγες ανάσες πριν την έναρξη του τελικού σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν.
Για τους «ερυθρόλευκους» ακολουθούν τα σπουδαία φιλικά επιπέδου Champions League με Νάπολι (14/8, 21:00) και Ίντερ (16/8, 21:30) επί ιταλικού εδάφους. Λίγες ημέρες πριν τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις, οι Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Ροντινέι περνούν στιγμές ξεγνοιασιάς παρέα με τις συντρόφους.
Οι δύο Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές πήγαν μαζί στην παραλία, με τον Στρεφέτσα, μάλιστα, να αναρτά στο Instagram τρεις φωτογραφίες από την έξοδό του παρέα με τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ.
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες με Στρεφέτσα και Ροντινέι:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο 28χρονος νέο βιρτουόζος εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν είχε την ευκαιρία να «πατήσει» καθόλου Ελλάδα από τη στιγμή που συμφώνησε με τους Πειραιώτες, με τον Στρεφέτσα να γνωρίζει σήμερα Κυριακή (10/8) για πρώτη φορά τη χώρα μας.
