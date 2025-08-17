Χαμός στη Σάμσουνσπορ πριν τον Παναθηναϊκό!

Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό για τα play offs του Europa League είναι κάτι παραπάνω από ιστορικά για τον οργανισμό της Σάμσουνσπορ, καθώς αποτελούν τα πρώτα παιχνίδια του συλλόγου στην Ευρώπη!

Είναι λογικό, λοιπόν, να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στις τάξεις της Σάμσουνσπορ γι’ αυτά τα ματς. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό πως οπαδοί της τουρκικής ομάδας κάνουν καμπάνια ώστε να στηθούν γιγαντοοθόνες σε πολλά σημεία της Σαμψούντας, για να έχουν την ευκαιρία όλοι οι φίλοι της Σάμσουνσπορ να παρακολουθήσουν ζωντανά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Πέμπτη (21/8).

Samsunsporumuzun, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçında karşılaşacağı Panathinaikos FC maçının, şehrimizdeki dev ekranlarda yayınlanmasını talep ediyoruz. Bu önemli maç için yurt dışına gidemeyecek olan yüz binlerce Samsunsporlunun, maç heyecanını Samsun’un tüm ilçelerinde… pic.twitter.com/SDucKQIi43 — Forza Şirinler (@forzasirinler86) August 17, 2025

Ακόμα δεν έχει γνωστό αν θα ικανοποιηθεί αυτό τους το αίτημα, ωστόσο έτσι κι αλλιώς αυτή η κίνηση από μόνη της δείχνει το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δύο αγώνες για την ιστορία του τουρκικού συλλόγου.