Χαμός στη Σάμσουνσπορ πριν τον Παναθηναϊκό!
Μεγάλη η κινητοποίηση στις τάξεις της Σάμσουνσπορ λίγες ημέρες πριν τα ιστορικά πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του συλλόγου κόντρα στον Παναθηναϊκό
Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό για τα play offs του Europa League είναι κάτι παραπάνω από ιστορικά για τον οργανισμό της Σάμσουνσπορ, καθώς αποτελούν τα πρώτα παιχνίδια του συλλόγου στην Ευρώπη!
Είναι λογικό, λοιπόν, να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στις τάξεις της Σάμσουνσπορ γι’ αυτά τα ματς. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό πως οπαδοί της τουρκικής ομάδας κάνουν καμπάνια ώστε να στηθούν γιγαντοοθόνες σε πολλά σημεία της Σαμψούντας, για να έχουν την ευκαιρία όλοι οι φίλοι της Σάμσουνσπορ να παρακολουθήσουν ζωντανά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, την ερχόμενη Πέμπτη (21/8).
Samsunsporumuzun, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu maçında karşılaşacağı Panathinaikos FC maçının, şehrimizdeki dev ekranlarda yayınlanmasını talep ediyoruz. Bu önemli maç için yurt dışına gidemeyecek olan yüz binlerce Samsunsporlunun, maç heyecanını Samsun’un tüm ilçelerinde… pic.twitter.com/SDucKQIi43
— Forza Şirinler (@forzasirinler86) August 17, 2025
Ακόμα δεν έχει γνωστό αν θα ικανοποιηθεί αυτό τους το αίτημα, ωστόσο έτσι κι αλλιώς αυτή η κίνηση από μόνη της δείχνει το πόσο σημαντικοί είναι αυτοί οι δύο αγώνες για την ιστορία του τουρκικού συλλόγου.
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1: Η μία το τρίποντο, η άλλη τις εντυπώσεις
- LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
- Ο Ζιρού έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της Ligue 1
- Ισοπαλία για την Ρίο Άβε (1-1) – Έξι Έλληνες παίκτες χρησιμοποίησε ο Συλαϊδόπουλος
- Καινοτομία στον κανονισμό: Προβλέπονται καρατομήσεις διαιτητών από την ΚΕΔ
- Χαμός στη Σάμσουνσπορ πριν τον Παναθηναϊκό!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις