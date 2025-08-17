Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε δύο γυναίκες στη Θεσσαλονίκη, η μία εκ των οποίων έριξε καυστικό υγρό σε 38χρονο που διασκέδαζε στη γειτονιά με την παρέα του, ενώ η δεύτερη κατηγορείται για συνέργεια.

Η 44χρονη συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να είναι αυτή που έδωσε στην 46χρονη τη χλωρίνη

Συγκεκριμένα, συνελήφθη μια 46χρονη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς νωρίς το πρωί του Δεκαπενταύγουστου έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου ημεδαπού στην Άνω Πόλη.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών οδήγησε και σε μια 44χρονη, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς φέρεται να είναι αυτή που προμήθευσε στην 46χρονη το καυστικό υγρό.

Θεσσαλονίκη: Τι συνέβη

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το voria.gr, ο 38χρονος άνδρας έπινε μπίρες τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου και με την παρέα του προκαλούσαν θόρυβο στη γειτονιά.

Η δράστιδα ενοχλήθηκε από την αναστάτωση που προκαλούσαν και σε συνεννόηση με τη δεύτερη συλληφθείσα αποφάσισε να τους σταματήσει, με έναν παρ’ όλα αυτά απαράδεκτο και καταδικαστέο τρόπο.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από έναν μήνα ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε στη συμπρωτεύουσα, όπου μια 58χρονη έριξε καυστικό υγρό στον πρώην σύντοφό της, ο οποίος βρισκόταν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» απ’ όπου θα ταξίδευσε για Κρήτη όπου ζει και εργάζεται.

Η γυναίκα, που έκανε προσπάθειες να επανασυνδεθούν, αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη.