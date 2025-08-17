Αγρίνιο: Πυρκαγιά στην Ιόνια Οδό κοντά στην Γουριώτισσα
Από σκασμένο ελαστικό φορτηγού σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκδηλώθηκε φωτιά στο πρανές της Ιονιας οδού
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής στον κάμπο της Γουριώτισσας δήμου Αγρινίου.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η πυρκαγιά ξέσπασε απο ελάστικό οχήματος και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.
Για το λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου και γίνεται εκτροπή απο την παλαιά εθνική οδό.
Επι τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ ρίψεις νερού γίνονται από αεροσκάφη.
