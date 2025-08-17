Πυρκαγιά στην Ιόνια Οδό κοντά στην Γουριώτισσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι της Κυριακής στον κάμπο της Γουριώτισσας δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η πυρκαγιά ξέσπασε απο ελάστικό οχήματος και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.

Για το λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα του αυτοκινητοδρόμου και γίνεται εκτροπή απο την παλαιά εθνική οδό.

Επι τόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ ρίψεις νερού γίνονται από αεροσκάφη.