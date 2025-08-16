Ναν για τα παιδιά στο Σικάγο: «Θέλω να είμαι σαν μεγάλος αδερφός τους» (pic)

Ο Κέντρικ Ναν βρέθηκε στην πόλη όπου έχει γεννηθεί, το Σικάγο και διοργάνωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε το καμπ του στο οποίο φιλοξενεί παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το μπάσκετ.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού και πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας της Euroleague τη σεζόν 2024-2025 μίλησε σε τοπικό μέσο για την αγάπη του για τα παιδιά.

«Θέλω να επιστρέφω, να βοηθάω τα παιδιά και να τα ενημερώσω ότι μπορούν να κάνουν όποιες ερωτήσεις θέλουν. Θέλω απλώς να είμαι σαν μεγαλύτερος αδερφός γι’ αυτά», δήλωσε ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ναν στα social media:

«Τέταρτο ετήσιο καμπ μπάσκετ Κέντρικ Ναν! Δώσαμε και φέτος έμφαση στην συγκέντρωση, την προσπάθεια και την ενέργεια. Τρία πράγματα που μπορείς να φέρεις καθημερινά ανεξάρτητα από το επίπεδο ταλέντου ή το μέγεθος σου.

Εγγυημένα θα βγεις από το γήπεδο 1% καλύτερος παίκτης από ό,τι ήρθες. Καλή επιτυχία σε όλους τους παίκτες για την επερχόμενη σεζόν τους», σημείωσε ο παίκτης του Παναθηναϊκού στο Instagram.