16.08.2025 | 17:57
Εκτός ελέγχου η φωτιά στα Καλάβρυτα (βίντεο)
16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ
Επικαιρότητα 16 Αυγούστου 2025 | 18:28

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού – Κατώτερη των περιστάσεων η ΕΕ

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Spotlight

Τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, αλλά και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολιάζει δηκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κάνοντας λόγια για «επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού», ως προς τις συνομιλίες των δύο ηγετών, καθώς και για «κατώτερη των περιστάσεων» Ευρώπη.

«Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν επιβεβαίωσε την κυριαρχία του νόμου του ισχυρού, σε μια νέα εποχή τρόμου, με ‘μπίζνες’ και αναθεωρήσεις συνόρων, χωρίς όμως ένα απτό αποτέλεσμα υπέρ της ειρήνης ή έστω μιας εκεχειρίας», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Υπογραμμίζει πως «από το Κίεβο μέχρι την Γάζα, το Διεθνές δίκαιο και ο ρόλος του ΟΗΕ παραμερίζονται», ενώ τονίζει πως «με απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία από τον χάρτη των συνομιλιών στην Αλάσκα, οι λαοί και οι διεθνείς θεσμοί μετρούν απώλειες, καθώς η διαμόρφωση του μέλλοντος καθίσταται όλο και περισσότερο μια υπόθεση ισχύος και όχι δικαίου».

«Η ΕΕ σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ του Τραμπ και από τις εξελίξεις»

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατώτερη των περιστάσεων, βρέθηκε και πάλι στον ρόλο του παρατηρητή, που αδυνατεί να παρέμβει στις κρίσιμες διεργασίες δίνοντας λύσεις και να αποτελέσει παράγοντα εξομάλυνσης των αντιθέσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως το μπλοκ «σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ του Τραμπ και από τις εξελίξεις», ενώ επισημαίνει ότι «πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα της απομάκρυνσης των ευρωπαϊκών ηγεσιών από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, αλλά και των συμφερόντων της περιοχής μας που είναι η ειρήνη και η ισχύς του δικαίου».

Στην Αλάσκα, σημειώνει, «Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των αγώνων για ειρήνη και πρωτοβουλιών του αντιπολεμικού κινήματος, με κύριο αίτημα να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο. Θεωρούμε αναγκαίο να ενισχυθούν οι διεθνείς θεσμοί, που σήμερα είναι απαξιωμένοι, και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των κρατών και των λαών. Είναι κρίσιμο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την στενότερη δική μας γειτονία», τονίζει καταληκτικά.

World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα Ντονέτσκ-Λουχάνσκ προτείνει στον Τραμπ

World
Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

Αλάσκα: Το κέντρο του κόσμου για ένα Σαββατοκύριακο

