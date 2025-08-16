Το «χώσιμο» του Rack σε 15χρονο που έπινε αλκοόλ σε live του δίχασε το ίντερνετ: σωστός ή υποκριτής;

Από τότε που η τραπ μπήκε στην καθημερινότητά μας έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα: πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το συγκεκριμένο μουσικό είδος επικίνδυνο, εξαιτίας των βίαιων στίχων του. Ωστόσο πριν από λίγες ημέρες ο Rack παρέδωσε μαθήματα σωστής διαγωγής κατά την διάρκεια μια συναυλίας του.

Ο γνωστός τράπερ βρέθηκε σε κλαμπ της παραλιακής για ένα live, ωστόσο κάποια στιγμή αντιλήφθηκε έναν ανήλικο να πίνει αλκοόλ και δεν του χαρίστηκε.

«Το πίνεις και πας νοσοκομείο, 15χρονο. Μην ξαναπιείς μπροστά μου» του είπε με έντονο ύφος, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται να αρπάζει το μπουκάλι από την παρέα και να το δίνει στους υπεύθυνους του μαγαζιού.

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του ένας από τους θεατές και σύντομα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο η αντίδραση του Rack δίχασε το διαδίκτυο, με πολλούς να αποθεώνουν τον τράπερ για την αντίδρασή του και άλλους να τη θεωρούν υποκριτική.

«Αφού δεν τα λένε οι γονείς να τα λένε αυτοί», «Πολλά μπράβο γιατί εμάς τους γονείς δεν μας ακούνε όταν τα λέμε σε αυτές τις ηλικίες…», «Δεν ακούω Rack αλλά μπράβο του που του θύμωσε», «1000 respect στον Rack» ήταν μερικά από τα σχόλια στήριξης στον τράπερ.

Την ίδια ώρα, όμως, πολλοί τα έβαλαν μαζί του, τονίζοντας ότι η πλειοψηφία του fanbase του είναι 15χρονοι, άρα θα πρέπει να ήξερε πως από την ώρα που κάνει μια συναυλία σε κλαμπ οι περισσότεροι θα πάρουν αλκοόλ.

«Αμα δεν θέλει να πίνουν τότε τι τραγουδάει σε κλαμπ που ο μέσος όρος των φαν του είναι 14;», «Υποκρισία στο φουλ», «Να τα χώσει στο μαγαζί που πρόσφερε το ποτό στο παιδί εφόσον δείχνει ότι ενδιαφέρεται, αλλά πού… Δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει;», «Ας πάει να τραγουδήσει σε κάνα γήπεδο η σε καμία πλατεία άμα δεν θέλει ο άλλος να πίνει στο κλαμπ. Ο τελευταίος που φταίει είναι τα παιδάκια» ήταν μερικά από τα σχόλια.