Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Την δική της απάντηση δίνει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω τους δικηγόρου της για τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες με τον γνωστό τραγουδιστή.

Η οικογένεια παίρνει θέση μέσω του δικηγόρο της για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάλη στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Σπύρος Βλάσσης»