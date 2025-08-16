Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»
Μέσω του δικηγόρου της η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρει ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η υγεία του γνωστού τραγουδιστή
Την δική της απάντηση δίνει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μέσω τους δικηγόρου της για τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες με τον γνωστό τραγουδιστή.
Η οικογένεια παίρνει θέση μέσω του δικηγόρο της για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάλη στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας:
«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Σπύρος Βλάσσης»
