Στη σύλληψη ενός νεαρού, ηλικίας 18 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με το Lamiareport, μια γυναίκα τηλεφώνησε στο «100» κι ανέφερε ότι είδε μια παρέα νεαρών στην οδό Όθωνος, με έναν εξ αυτών της φάνηκε να κρατά ένα όπλο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και εντόπισαν στην πλατεία Λαού δύο διαφορετικές παρέες νεαρών και προχώρησαν σε έλεγχο τους.

Πράγματι στην κατοχή ενός νεαρού, βρήκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα μικρό μαχαίρι (σουγιά), καθώς και ένα ζευγάρι πλαστικά γάντια και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.