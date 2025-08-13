Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια

Από μια τροχαία παράβαση βρέθηκε με… χειροπέδες μια 50χρονη χθες Τρίτη 12 Αυγούστου το μεσημέρι στο Κορδελιό, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η 5οχρονη που οδηγούσε φορτηγάκι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και αστυνομικοί την σταμάτησαν ώστε να βεβαιώσουν την παράβαση.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας Ζ, μεσημεριανές ώρες χθες (12-08-2025), εντόπισαν στην περιοχή του Κορδελιού φορτηγό όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».