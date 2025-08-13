Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα
- Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
- Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
- Το ιστορικό των παράξενων συναντήσεων Πούτιν-Τραμπ και η σύνοδος στην Αλάσκα
- H Perplexity θέλει να κάνει το «μπαμ» με εξαγορά του Chrome
Από μια τροχαία παράβαση βρέθηκε με… χειροπέδες μια 50χρονη χθες Τρίτη 12 Αυγούστου το μεσημέρι στο Κορδελιό, στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Η 5οχρονη που οδηγούσε φορτηγάκι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και αστυνομικοί την σταμάτησαν ώστε να βεβαιώσουν την παράβαση.
Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.
Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
«Περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας Ζ, μεσημεριανές ώρες χθες (12-08-2025), εντόπισαν στην περιοχή του Κορδελιού φορτηγό όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.
Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
- Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης «πουλάει» ασφάλεια και αφήνει στάχτες – Μόνο οργή για την κυβέρνηση
- Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού on camera πριν την εκκίνηση (vid)
- Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Πόσες τηγανητές πατάτες «εγκυμονούν» διαβήτη;
- Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
- Η Σίτι προσπαθεί να κάνει το «μπαμ» με Ντοναρούμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις