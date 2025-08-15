newspaper
Νέο μηχανισμό χρέους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας προτείνει η Citigroup
Διεθνής Οικονομία 15 Αυγούστου 2025

Νέο μηχανισμό χρέους για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας προτείνει η Citigroup

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Citigroup επιζητά να εμπλακεί ενεργά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Η Citigroup Inc. επεξεργάζεται μια πρόταση για τη σύναψη μιας συμφωνίας που, όπως υποστηρίζει, θα βοηθούσε την Ουκρανία να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμησή της. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής του τραπεζικού κολοσσού της Wall Street να εξασφαλίσει τη θέση του σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ευκαιρίες των επόμενων ετών, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η τράπεζα διερευνά το ενδιαφέρον των επενδυτών για μια πιθανή συναλλαγή από τα τέλη του περασμένου έτους. Η συμφωνία θα επέτρεπε στον κρατικό διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, NPC Ukrenergo, να αναχρηματοδοτήσει ένα μέρος του χρέους του με πιο ελκυστικούς όρους. Οι πόροι που θα εξοικονομούνταν θα μπορούσαν να διατεθούν για την ανοικοδόμηση του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας, το οποίο έχει αποτελέσει στόχο των ρωσικών επιθέσεων.

Η τράπεζα άρχισε να επεξεργάζεται την πρόταση λίγο μετά την εκλογή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Νοέμβριο, όταν υπήρχαν αυξημένες προσδοκίες ότι θα υλοποιούσε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις για ταχύ τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει μέχρι στιγμής περιορισμένο, δεδομένου του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στην Ουκρανία. Παρά τις προσπάθειες του Τραμπ, η Ρωσία έχει απαντήσει συνεχίζοντας, ακόμη και κλιμακώνοντας, τις επιθέσεις της. Οι συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, την Παρασκευή αναμένεται να διαμορφώσουν περαιτέρω την έκβαση της συμφωνίας.

Το γεγονός ότι η Citigroup προωθεί τη συμφωνία εν μέσω τέτοιας αβεβαιότητας καταδεικνύει την πρόθεσή της να εμπλακεί ενεργά στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας παίρνοντας ένα μέρος τα 524 δισεκατομμύρια δολάρια που υπολογίζεται ότι χρειάζονται για την ανοικοδόμησή της.

Μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά

Η συναλλαγή, την οποία η Citigroup ονομάζει «ανταλλαγή χρέους έναντι ανοικοδόμησης» (debt-for-reconstruction swap), θα ήταν η πρώτη του είδους της που οργανώνεται από επενδυτική τράπεζα και θα σηματοδοτούσε την είσοδο της Citigroup στην αγορά των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με κριτήρια ESG, στην οποία ήδη δραστηριοποιούνται ανταγωνιστές όπως οι JPMorgan Chase & Co., Standard Chartered Plc και Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Η Citigroup είναι η μόνη τράπεζα της Wall Street που διατηρεί φυσική παρουσία στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου, εξυπηρετώντας περίπου 500 πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της ουκρανικής κυβέρνησης.

Σε συνέντευξή της τον Ιούνιο, η απερχόμενη παγκόσμια επικεφαλής του τραπεζικού τομέα του δημόσιου τομέα της Citigroup, Τζούλι Μόνακο, δήλωσε ότι η τράπεζα αναμένει «πολλές ευκαιρίες» για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ουκρανία μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Η διάδοχός της, Στέφανι φον Φρίντεμπουργκ, ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι η τράπεζα επιθυμεί να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο παρόμοιων συμφωνιών, βοηθώντας κυβερνήσεις να αναχρηματοδοτήσουν χρέος και να επενδύσουν τα εξοικονομηθέντα κεφάλαια σε έργα που προωθούν την οικονομική ευημερία.

Η εμπλοκή του DFC

Η Citigroup αναπτύσσει επίσης μια εγχώρια αγορά στεγαστικών δανείων στην Ουκρανία σε συνεργασία με τον αμερικανικό κυβερνητικό οργανισμό U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει την πρόθεσή του να αξιοποιήσει τον DFC για την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων στο εξωτερικό. Εάν η Citigroup προχωρήσει με την ανταλλαγή χρέους, ο DFC πιθανότατα θα εμπλακεί στη συμφωνία, προσφέροντας ασφάλιση πολιτικού κινδύνου για να καταστήσει τη συναλλαγή πιο ελκυστική για τους ιδιώτες επενδυτές, πρακτική που έχει ακολουθήσει και σε παρόμοιες συμφωνίες σε άλλες χώρες.

Πηγή: ΟΤ

World
Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

Σύνοδος της Αλάσκας: Ειρήνη αναζητά ο Τραμπ στη συνάντηση με Πούτιν

