Άρης: Πρώτη «γεύση» από Μισεουί

Πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος είναι για τον Άρη η κυριακάτικη (17/8) αναμέτρηση φιλικού χαρακτήρα με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα δείξει κάποιες σκέψεις του σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, στην οποία αναμένεται να ξεκινήσει και ο Γκάμπριελ Μισεουί.

Το ερωτηματικό, βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η θέση στην οποία θα αγωνιστεί ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός, καθώς στις προπονήσεις και στα οικογενειακά διπλά, έχει χρησιμοποιηθεί τόσο ως επιτελικός χαφ, όσο και ως αριστερός εξτρέμ,λόγω της ταχύτητας που διαθέτει.

Ο Μισεουί δεν είναι ο μοναδικός που διεκδικεί θέση στο βασικό σχήμα, καθώς το ίδιο ισχύει και με τον Τεχέρο, σε ό,τι αφορά το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει και ο Αθανασιάδης κάτω από την εστία. Χρόνο συμμετοχής θα πάρει και ο Πέρεθ, ενώ ερωτηματικό αποτελεί το αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολη ο Τάσος Δώνης, που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Βόλο.

Ανεβάζει ρυθμούς ο Δώνης

Ο Τάσος Δώνης ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς, ενώ και σήμερα (13/8) ακολούθησε μέρος της προπόνησης του Άρη, στις γηπεδικές εγκαταστάσεις του «Δασυγένειου».

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να τεθεί, όπως όλα δείχνουν, στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη για το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος (23/8) με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».