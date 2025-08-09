sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 18:03
Σύλληψη για τον άγριο ξυλοδαρμό του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:37
Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη βρέθηκε νεκρός στην πισίνα
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 17:56
Νεκρός λουόμενος στα Χανιά - Έσπευσε ναυαγοσώστης, αλλά ήταν ήδη αργά
Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Άρης έχει καταθέσει μια ελκυστική προσφορά στον Τσίμι Άβιλα»
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 21:08

Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Άρης έχει καταθέσει μια ελκυστική προσφορά στον Τσίμι Άβιλα»

Οι Ισπανοί εξακολουθούν να «συνδέσουν» τον Άρη με τον 31χρονο επιθετικό της Μπέτις Τσίμι Άβιλα.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
A
A
Spotlight

Μετά τον Αϊμάν Αϊκί, ο Άρης συνδέεται από ξένα δημοσίευματα με έναν ακόμη επιθετικό. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Τσίμι Άβιλα, το όνομα του οποίου ακούστηκε και πριν από λίγο καιρό για τον «Θεό του πολέμου».

Συγκεκριμένα ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο Άρης έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στον 31χρονο επιθετικό της Μπέτιτς, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.

«Ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει στο τραπέζι ένα ελκυστικό συμβόλαιο, μια προσφορά που θα κάλυπτε περίπου το τρέχον συμβόλαιό του (σ.σ. Άβιλα) στην Μπέτις και θα αποτελούσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους ενός φιλόδοξου πλάνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Έλληνες περιμένουν απάντηση από τον εκπρόσωπο του Αργεντινού”, γράφει χαρακτηριστικά ισπανική ιστοσελίδα.

Να αναφέρουμε οτι ο Τσίμι Άβιλα βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών της Μπέτις. Πέρσι ο ύψους 1,72μ. Αργεντινός (με ισπανικό διαβατήριο) σε σύνολο 32 συμμετοχών είχε τέσσερα γκολ και δυο ασίστ.

YouTube thumbnail

Headlines:
Experts
Οι κρυπτο-κρίσεις έρχονται

Οι κρυπτο-κρίσεις έρχονται

World
Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Καύκασος: Ο νέος ενεργειακός χάρτης μετά τη συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Σούπερ Θρύλος, απίθανο γκολ από τον Τσικίνιο!

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα της Ουνιόν Βερολίνου, σε φιλική αναμέτρηση, με τον «κεραυνό» του Τσικίνιο (74′) και ετοιμάζεται για τα τεστ επιπέδου Champions League με Νάπολι και Ίντερ.

Σύνταξη
Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Αγωνία για Ζέλσον Μαρτίνς στον Ολυμπιακό

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζέλσον Μαρτίνς τραυματίστηκε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ουνιόν Βερολίνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»
09.08.25

Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Σε μια λήψη, ο Τζάστιν Μπίμπερ - ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Σύνταξη
Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη
Φωτιά στην Αττική 09.08.25

Ο φόβος, η αγωνία και η μάχη με τις φλόγες σε Ανάβυσσο, Κερατέα – Κάτοικοι περιγράφουν στο in τον πύρινο εφιάλτη

Κάτοικοι από τρεις οικισμούς περιγράφουν στο in τις δύσκολες στιγμές που έζησαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών – Οι φωτιές έπληξαν την Παλαιά Φώκαια, την Ανάβυσσο και την Κερατέα, αφήνοντας πίσω ως τραγικό απολογισμό έναν 76χρονο νεκρό, καμένες εκτάσεις και σοβαρές ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ρωσία: Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Ρωσία 09.08.25

Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν

Στη Ρωσία, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμφωνία «θετική» συμπληρώνοντας ότι «Ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην προώθηση του ειρηνευτικού προγράμματος»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά
Σφίγγει τα λουριά 09.08.25

Η Ευρώπη απαιτεί σεβασμό: Πρόστιμα για τους τουρίστες με κακή συμπεριφορά

Φέτος, αρκετές χώρες στην Ευρώπη επέβαλαν βαριά πρόστιμα σε τουρίστες που συμπεριφέρθηκαν ανάρμοστα. Αλλά θα αλλάξει αυτό τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν διακοπές;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;
Reuters 09.08.25

Από το Οβάλ Γραφείο στην Σίντνεϊ Σουίνι – Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ «τον εαυτό του ως CEO των ΗΠΑ»;

Από απολύσεις προσωπικού έως προώθηση τζιν ή έκκληση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλά στην περίφημη λίστα των εκκρεμοτήτων του. Πόσα από αυτά όμως έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
«Κλείνει πόρτες» 09.08.25

Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω εκπροσώπου, καταγγέλλει το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, λέγοντας ότι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και κλιμακώνει τον πόλεμο κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Επιστημονικές επαναστάσεις: Μπορεί μια αστρονομική ανωμαλία να τις αμφισβητήσει;
Νέα οπτική 09.08.25

Αστρονομική ανωμαλία αμφισβητήσει τις επιστημονικές επαναστάσεις;

Οι επιστημονικές επαναστάσεις έχουν στην καρδιά τους τη θεωρία της μετατόπισης προτύπου. Δηλαδή να βλέπεις τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική. Το αποδεικνύουν οι μετρήσεις του τηλεσκοπίου Hubble.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο
«Πήραμε εκκλογές» 09.08.25

Reuters: Το αμερικανικό ναζιστικό κίνημα ανθεί στις ΗΠΑ του Τραμπ – Και ετοιμάζει φυλετικό πόλεμο

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία έχει δώσει ώθηση στο ναζιστικό κίνημα των ΗΠΑ. Το Δίκτυο Ελευθερίας των Αρίων χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμούς και στρατολογεί εξτρεμιστές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
