Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Άρης έχει καταθέσει μια ελκυστική προσφορά στον Τσίμι Άβιλα»

Μετά τον Αϊμάν Αϊκί, ο Άρης συνδέεται από ξένα δημοσίευματα με έναν ακόμη επιθετικό. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Τσίμι Άβιλα, το όνομα του οποίου ακούστηκε και πριν από λίγο καιρό για τον «Θεό του πολέμου».

Συγκεκριμένα ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο Άρης έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στον 31χρονο επιθετικό της Μπέτιτς, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.

«Ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει στο τραπέζι ένα ελκυστικό συμβόλαιο, μια προσφορά που θα κάλυπτε περίπου το τρέχον συμβόλαιό του (σ.σ. Άβιλα) στην Μπέτις και θα αποτελούσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους ενός φιλόδοξου πλάνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Έλληνες περιμένουν απάντηση από τον εκπρόσωπο του Αργεντινού”, γράφει χαρακτηριστικά ισπανική ιστοσελίδα.

Να αναφέρουμε οτι ο Τσίμι Άβιλα βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών της Μπέτις. Πέρσι ο ύψους 1,72μ. Αργεντινός (με ισπανικό διαβατήριο) σε σύνολο 32 συμμετοχών είχε τέσσερα γκολ και δυο ασίστ.