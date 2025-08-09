Ισπανικά ΜΜΕ: «Ο Άρης έχει καταθέσει μια ελκυστική προσφορά στον Τσίμι Άβιλα»
Οι Ισπανοί εξακολουθούν να «συνδέσουν» τον Άρη με τον 31χρονο επιθετικό της Μπέτις Τσίμι Άβιλα.
- Παλαιστινιακή Αρχή: «Άνευ προηγουμένου πρόκληση» το ισραηλινό σχέδιο κατοχής της Γάζας
- Το Βέλγιο εξετάζει το άνοιγμα καταστημάτων επτά μέρες την εβδομάδα
- Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Κώστα Γείτονα, Σταυρούλα
- Η Μόσχα χαιρετίζει επιφυλακτικά τη συμφωνία της Ουάσιγκτον μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Μετά τον Αϊμάν Αϊκί, ο Άρης συνδέεται από ξένα δημοσίευματα με έναν ακόμη επιθετικό. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Τσίμι Άβιλα, το όνομα του οποίου ακούστηκε και πριν από λίγο καιρό για τον «Θεό του πολέμου».
Συγκεκριμένα ισπανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο Άρης έχει καταθέσει μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στον 31χρονο επιθετικό της Μπέτιτς, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2027.
«Ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει στο τραπέζι ένα ελκυστικό συμβόλαιο, μια προσφορά που θα κάλυπτε περίπου το τρέχον συμβόλαιό του (σ.σ. Άβιλα) στην Μπέτις και θα αποτελούσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους ενός φιλόδοξου πλάνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι Έλληνες περιμένουν απάντηση από τον εκπρόσωπο του Αργεντινού”, γράφει χαρακτηριστικά ισπανική ιστοσελίδα.
Να αναφέρουμε οτι ο Τσίμι Άβιλα βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών της Μπέτις. Πέρσι ο ύψους 1,72μ. Αργεντινός (με ισπανικό διαβατήριο) σε σύνολο 32 συμμετοχών είχε τέσσερα γκολ και δυο ασίστ.
- Σκόραρε και πάλι για την Μπριζ ο Χρήστος Τζόλης (vid)
- Ο Βασίλης Σπανούλης για το πότε θα είναι έτοιμος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Με ρεκόρ προσέλευσης ο εναρκτήριος αγώνας γυναικών Μπάγερν-Μπάγερ Λεβερκούζεν
- Τσιτσιπάς – Μαροζάν 2-0: Πειστική εμφάνιση και πρόκριση για τον Στέφανο
- Ελλάδα – Σερβία 66-76: Ανταγωνιστική και χωρίς τον Γιάννη η Εθνική (vids)
- Σαλάχ κατά της UEFA για το θάνατο του «Παλαιστίνιου Πελέ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις