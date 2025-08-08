Ο Άρης θέλει τον επιθετικό της Σεντ Ετιέν Αϊμάν Αϊκί

Ο Αϊμάν Αϊκί βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΠΑΕ Άρης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «One Football». Πρόκειται για τον 20χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό της Σεντ Ετιέν, που την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στην Μπαστιά.

Ο ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με τη Σεντ Ετιέν έως και τον Ιούνιο του 2026, όμως, δεν βρίσκεται στα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή και ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Η Μπαστιά θέλει να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή, ενώ ενδιαφέρον για τον παίκτη έχουν δείξει και ομάδες από το Κατάρ.

«Είναι αρκετά πιθανό η Μπαστιά να αποκτήσει τόσο ο Αϊμάν Αϊκί όσο και τον Σέικ Φαλ. Για τον Αϊκί υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ του συλλόγου της Κορσικής με τον Άρη αλλά και συλλόγου από το Κατάρ το οποίο επίσης εκδήλωσε ενδιαφέρον», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.

Ο Αϊκί ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Σεντ Ετιέν, ενώ στη συνέχεια προωθήθηκε στη δεύτερη ομάδα και το 2022 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, μάλιστα, σκόραρε κόντρα στη Ντιζόν.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 46 παιχνίδια με τη δεύτερη ομάδα της Σεντ Ετιέν με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ και 13 με την πρώτη ομάδα. Τον περασμένο Γενάρη παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπαστιά (αγωνίστηκε στη National) όπου έπαιξε σε μόλις επτά αγώνες (6 με την πρώτη και 1 με την Β’ ομάδα) ή αλλιώς 223 λεπτά.

Ο νεαρός Γάλλος έχει αγωνιστεί με όλες σχεδόν τις «μικρές» Εθνικές ομάδες των «τρικολόρ», όχι όμως και στην ανδρικ. Συγκεκριμένα έχει υπάρξει μέλος των U17, U18, U19 και U20 και συνολικά μέτρησε 29 συμμετοχές και εννιά γκολ.