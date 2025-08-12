Άρης: Η «μάχη» για το δεξί άκρο της άμυνας και τα δεδομένα για Ρόουζ

Ο Άρης μετά την τεράστια αποτυχία του αποκλεισμού από τη συνέχεια του Europa Conference League είναι υποχρεωμένος να στρέψει την προσοχή του στην έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης έχει ξεκινήσει να σκέφτεται και την ενδεκάδα που αναμένεται να παρατάξει στο παιχνίδι με τον Βόλο, ενώ ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά είναι ο παίκτης που θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής.

Οι Νόα Φατιγκά και Άλβαρο Τεχέρο είναι αυτοί που διεκδικούν τη θέση, έχοντας, τη δεδομένη χρονική στιγμή μοιρασμένες πιθανότητες. Ο πρώτος είχε αγωνιστεί ως βασικός και στα δυο ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Αράζ, όμως, τα δεδομένα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τώρα, καθώς και ο Ισπανός μπακ βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό από πλευράς ετοιμότητας.

Μια πρώτη απάντηση στον «γρίφο» για το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, θα δοθεί, πιθανότατα στην κυριακάτικη (17/8) φιλική αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μάλιστα, είναι πιθανόν να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι Κάρλες Πέρεθ και Τάσος Δώνης.

Τα δεδομένα με Ρόουζ

Οι άνθρωποι του Άρη προσπαθούν να προχωρήσουν και το θέμα των αποδεσμεύσεων των παικτών που δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη, ενώ μετά τη συμφωνία για λύση της συνεργασίας με τον Ρόμπιν Κουάισον, φαίνεται ότι σειρά θα πάρει ο Λόντσεϊ Ρόουζ.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα ήθελε και αυτός μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Άρης, εξάλλου, έχει αυτή τη στιγμή ακόμα τέσσερις στόπερ και συγκεκριμένα τους Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Άλβαρο και Σούντμπεργκ.

Εκτός από τον Ρόουζ στη λίστα των ανθρώπων του Άρη με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, βρίσκονται και οι Ζαν Ζουλ, Πιονέ Σίστο και Άλβαρο Σαμόρα. Η περίπτωση του τελευταίου, βέβαια, είναι διαφορετική, καθώς οι κιτρινόμαυροι θέλουν να τον παραχωρήσουν με μορφή δανεισμού.