Άρης: Προς την «έξοδο» ο Λίντσεϊ Ρόουζ – Ποιοι άλλοι είναι στη «λίστα»
Για τον Λίντσεϊ Ρόουζ που βρίσκεται στην «έξοδο» από τον Άρη καθώς φέρεται να υπάρχει ομάδα που ενδιαφέρεται Στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών και οι Ζουλ, Σίστο και Σαμόρα.
- Φωτιές στα μειονοτικά χωριά της Αλβανίας – Πύρινη λαίλαπα στον Δήμο Φοινικαίων
- Απαγχονισμένος εντοπίστηκε άνδρας σε δημοτικό γυμναστήριο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 52χρονης από την Άνω Τούμπα
- Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Οι άνθρωποι του Άρη προσπαθούν να προχωρήσουν και το θέμα των αποδεσμεύσεων των παικτών που δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη, ενώ μετά τη συμφωνία για λύση της συνεργασίας με τον Ρόμπιν Κουάισον, φαίνεται ότι σειρά θα πάρει ο Λίντσεϊ Ρόουζ.
Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα ήθελε και αυτός μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Άρης, εξάλλου, έχει αυτή τη στιγμή ακόμα τέσσερις στόπερ και συγκεκριμένα τους Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Άλβαρο και Σούντμπεργκ.
Εκτός από τον Ρόουζ στη λίστα των ανθρώπων του Άρη με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, βρίσκονται και οι Ζαν Ζουλ, Πιονέ Σίστο και Άλβαρο Σαμόρα. Η περίπτωση του τελευταίου, βέβαια, είναι διαφορετική, καθώς οι κιτρινόμαυροι θέλουν να τον παραχωρήσουν με μορφή δανεισμού.
- Πανδαισία στο Γουέμπλεϊ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά στο Πάλας – Λίβερπουλ! (vids)
- «Ακόμη μία ομάδα στην κούρσα διεκδίκησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο»
- Ο Γιόκιτς δεν αναγνωρίστηκε από την ασφάλεια του «Σπύρος Κυπριανού» (vid)
- Το «καυτό» δεκαήμερο: Πως ο Λανουά «ακτινογράφησε» τους διαιτητές στα σεμινάρια
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
- Επιμένει για Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση από τους Θεσσαλονικείς – Το σκέφτεται η Σλάβια Πράγας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις