Άρης: Προς την «έξοδο» ο Λίντσεϊ Ρόουζ – Ποιοι άλλοι είναι στη «λίστα»

Οι άνθρωποι του Άρη προσπαθούν να προχωρήσουν και το θέμα των αποδεσμεύσεων των παικτών που δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη, ενώ μετά τη συμφωνία για λύση της συνεργασίας με τον Ρόμπιν Κουάισον, φαίνεται ότι σειρά θα πάρει ο Λίντσεϊ Ρόουζ.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα ήθελε και αυτός μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και υπάρχει, σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Ο Άρης, εξάλλου, έχει αυτή τη στιγμή ακόμα τέσσερις στόπερ και συγκεκριμένα τους Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Άλβαρο και Σούντμπεργκ.

Εκτός από τον Ρόουζ στη λίστα των ανθρώπων του Άρη με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, βρίσκονται και οι Ζαν Ζουλ, Πιονέ Σίστο και Άλβαρο Σαμόρα. Η περίπτωση του τελευταίου, βέβαια, είναι διαφορετική, καθώς οι κιτρινόμαυροι θέλουν να τον παραχωρήσουν με μορφή δανεισμού.