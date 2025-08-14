magazin
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο επιβλητικός ηθοποιός: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μοναδικός Μάνος Κατράκης
Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου 1908 και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση για να τιμήσει την ημέρα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στις 14 Αυγούστου 1908, στο Καστέλι Κισσάμου, γεννιόταν ο άνθρωπος που θα γινόταν ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου: ο Μάνος Κατράκης.

Με σκοπό να τιμήσει την ημέρα αυτή, η Φίνος Φιλμ έκανε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. Η εταιρεία παραγωγής ταινιών έφτιαξε ένα αφιέρωμα για τον σπουδαίο ηθοποιό και το δημοσίευσε στα social media.

Στο βίντεο εμφανίζονται αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια ο Μάνος Κατράκης.

«Μάνος Κατράκης, ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, καθαρή και στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Μάνος Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως και κέρδισε το πλατύ κοινό αλλά και τον πιο απαιτητικό κριτικό. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 και τον θυμόμαστε μέσα από ξεχωριστές του στιγμές στην Φίνος Φιλμ», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης της Φίνος Φιλμ.

O σπουδαίος Μάνος Κατράκης

Παιδί πολυμελούς, φτωχής οικογένειας, ο Μάνος Κατράκης γνώρισε νωρίς τις δυσκολίες της ζωής. Μεγαλώνοντας στην Αθήνα, το πρώτο του πάθος ήταν το ποδόσφαιρο, όμως η μοίρα τον οδήγησε στο «σανίδι», όπου ανακάλυψε την πραγματική του κλήση.

Χωρίς θεατρικές σπουδές, αλλά με σπάνια εσωτερική δύναμη και φυσικό ταλέντο, βρέθηκε στα 19 του χρόνια να παίζει σε παραστάσεις, κερδίζοντας τον σεβασμό κοινού και συναδέλφων. Η ζωή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη σκηνή. Στην Κατοχή πολέμησε, τραυματίστηκε και εντάχθηκε στην αντίσταση. Η πολιτική του δράση τον οδήγησε σε συλλήψεις και εξορίες, αλλά ποτέ δεν υπέκυψε. Η τέχνη του παρέμενε ο τρόπος να μιλήσει για την αλήθεια, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία.

YouTube thumbnail

Στον κινηματογράφο, ο Κατράκης χάρισε ερμηνείες-σταθμούς, από τη «Συνοικία το Όνειρο» και τα «Κόκκινα Φανάρια» μέχρι την «Αντιγόνη», για την οποία βραβεύτηκε διεθνώς. Η παρουσία του είχε ένα μοναδικό βάρος: η βαθιά, χαρακτηριστική φωνή του και η αφοπλιστική του αμεσότητα έκαναν κάθε ρόλο αξέχαστο.

Στην προσωπική του ζωή, γνώρισε μεγάλους έρωτες, με κορυφαίο εκείνον με τη Λίντα Άλμα, με την οποία μοιράστηκε δεκαετίες κοινής πορείας. Δεν έκρυψε ποτέ τις αδυναμίες του, ούτε τις ανθρώπινες στιγμές πτώσης — ακόμη και τον εθισμό του στον τζόγο. Αυτή ακριβώς η ειλικρίνεια ήταν μέρος της γοητείας του.

Έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου 1984, λίγο μετά το «Ταξίδι στα Κύθηρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τέσσερις δεκαετίες μετά, ο Μάνος Κατράκης παραμένει σύμβολο ακεραιότητας, πάθους και ανιδιοτελούς αγάπης για την τέχνη.

