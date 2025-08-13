DO’S: Σε θέλω προσεκτικό σήμερα. Με αυτό εννοώ πως πρέπει να αποφύγεις να γίνεις αντιδραστικός ή να απαντάς με μία δόση υπερβολής σε οτιδήποτε κι αν ακούς. Νιώθεις πως θέλεις να δείξεις την ενόχλησή σου ή πως θες να εκφράσεις τη διαφορετική σου άποψη κι αυτό είναι αποδεκτό. Αυτό που θέλει σωστή διαχείριση, όμως, είναι ο τρόπος σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευση που νιώθεις μέσα σου, να βγει προς τα έξω άτσαλα. Μην αντιδράσεις άμεσα στα θέματα που προκύπτουν είτε με την οικογένεια είτε με τα ερωτικά σου, καθώς πρέπει πρώτα να τα διαχειριστείς μέσα σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα. Μη γίνεις ούτε έντονος λόγο ανυπομονησίας, έτσι;