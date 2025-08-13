magazin
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 13.08.2025]
Ημερήσια 13 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 13.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Σε θέλω προσεκτικό σήμερα. Με αυτό εννοώ πως πρέπει να αποφύγεις να γίνεις αντιδραστικός ή να απαντάς με μία δόση υπερβολής σε οτιδήποτε κι αν ακούς. Νιώθεις πως θέλεις να δείξεις την ενόχλησή σου ή πως θες να εκφράσεις τη διαφορετική σου άποψη κι αυτό είναι αποδεκτό. Αυτό που θέλει σωστή διαχείριση, όμως, είναι ο τρόπος σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την απογοήτευση που νιώθεις μέσα σου, να βγει προς τα έξω άτσαλα. Μην αντιδράσεις άμεσα στα θέματα που προκύπτουν είτε με την οικογένεια είτε με τα ερωτικά σου, καθώς πρέπει πρώτα να τα διαχειριστείς μέσα σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου και μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα. Μη γίνεις ούτε έντονος λόγο ανυπομονησίας, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις από τον πολύ κόσμο σήμερα, για να μπορέσεις να σκεφτείς το πως έχουν τα πράγματα λίγο πιο ήρεμα γενικώς. Απόφυγε να κάνεις συζητήσεις, αν δεν το επιθυμείς, αλλά εξέτασε και το πως επηρεάζεσαι εσύ από τις εξελίξεις γύρω σου. Ωστόσο, απόφυγε και την υπερανάλυση, αλλά και το να εστιάζεις σε μικρές κι ανούσιες λεπτομέρειες.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στην απογοήτευσή σου να σε ωθήσει στο να πεις τα πράγματα έξω από τα δόντια και να μιλήσεις χωρίς φίλτρο. Κοινώς μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί έτσι θα χάσεις και την αντικειμενικότητά σου. Καλό θα ήταν να μην εκφράσεις τα παράπονα που έχεις μαζέψει σήμερα, γιατί δεν θα το κάνεις και με τον πιο σωστό τρόπο.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Επειδή έχεις συσσωρεύσει αρκετή ένταση μέσα σου, έχεις αποκτήσει την ανάγκη του να θες να μιλήσεις ανοιχτά και να μοιραστείς με τους άλλους όσα σε ενοχλούν. Αν καταφέρεις να το κάνεις με σωστό και ήρεμο τρόπο, τότε εγώ είμαι μαζί σου. Αν είναι να τσακωθείς, όμως, τότε θα σου πω να το φρενάρεις λίγο. Ειδικά στη δουλειά ή μέσα στην παρέα σου.

DON’TS: Μην χάσεις τις ισορροπίες σου, όταν συζητάς ή διαπραγματεύεσαι όρους σχετικούς με τα οικονομικά σου, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις αντίθετες από αυτές που πρέπει ή περίμενες. Παράλληλα, αν έχεις δώσει δανεικά, τότε μη διστάσεις να κάνεις κάποια νύξη σχετικά με αυτά. Απλά, θυμήσου, πως πρέπει να το κάνεις με ψυχραιμία.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να διαχειριστείς την ένταση που υπάρχει, καθώς θα επανέλθουν κάποια σκηνικά, τα οποία εσύ νόμιζες πως είχαν κλείσει. Το πως θα εξελιχθούν από εδώ και μπρος εξαρτάται από το πως θα τα διαχειριστείς εσύ. Άρα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να καταλάβεις πως με τα ξεσπάσματα που κάνεις ώρες- ώρες, άκρη δεν βγάζεις!

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι και μην αρνείσαι να ασχοληθείς με καταστάσεις που θυμίζουν τα παλιά, γιατί αυτό θα σε κάνει να χάσεις και την ψυχραιμία, αλλά και την αποφασιστικότητά σου. Επίσης μην θεωρείς πως μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου με το να κάνεις πως δεν τα βλέπεις. Πρέπει να νιώσεις δυνατός, το πως θα το πετύχεις αυτό, είναι δικό σου θέμα.

Λέων

Λέων

DO’S: Πρόσεχε και τι ζητάς, αλλά και τι συμπεράσματα βγάζεις, γιατί αυτά ενδέχεται να σου αφήσουν μία περίεργη αίσθηση. Επίσης πρέπει να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου, όσον αφορά ορισμένες υποχρεώσεις που έχεις, για να τις δεις να προχωράνε μπροστά. Διαχειρίσου έξυπνα την εσωτερικευμένη ένταση ή την αγανάκτηση που νιώθεις.

DON’TS: Θα δεις κάποιες συμπεριφορές μέσα στην παρέα σου, που δεν θα σου αρέσουν καθόλου. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί αυτό θα σε οδηγήσει σε μια περίεργη στάση απέναντι στα άτομα αυτά. Μην αφήνεις τίποτα στη μέση, απλά και μόνο επειδή νιώθεις μία απογοήτευση, γιατί αυτό θα σου φέρει μπελάδες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να επιλύσεις κάποια θέματα που τρέχουν τώρα, με το να εστιάσεις στην πραγματική ουσία, αποφεύγοντας και να γίνεις υπερβολικός, αλλά και να απογοητευτείς από αυτά που βλέπεις γύρω σου. Αν χρειάζεται, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τις καταστάσεις, για να αποφύγεις να επηρεαστείς αρνητικά από τις εξελίξεις.

DON’TS: Μη μεγαλοποιείς κάποια σκηνικά μέσα στο κεφάλι σου, γιατί αυτό θα σε κάνει να θες να βγάλεις άκρη μεν, ασκώντας πίεση- και σε σένα, αλλά και στους άλλους- δε. Μη διστάσεις να κλείσεις κάποια κεφάλαια της ζωής σου, απλά μην το κάνεις πριν να έχεις πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Παράλληλα, μην επιτρέπεις στις δεύτερες σκέψεις να θολώνουν την κρίση σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Για να παραμείνεις ψύχραιμος, πρέπει να αποφύγεις να χώσεις τη μύτη σου σε υποθέσεις που καθόλου δεν σε αφορούν. Κοινώς σταμάτα να είσαι και παρεμβατικός, αλλά και κουτσομπόλης! Παράλληλα, πρέπει να εστιάσεις στα ζητήματα που προκύπτουν συνεχώς και να δεις ποια είναι η λύση που σε συμφέρει περισσότερο, μπας και ηρεμήσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα επανέλθει η ένταση, οπότε δεν πρέπει να αφήσεις το άγχος, την πίεση ή τις υψηλές απαιτήσεις να σε φτάσουν στα όριά σου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ρίξεις τις ευθύνες παντού, γιατί έτσι θα τσακωθείς με τους συναδέλφους σου. Μην αντιδράς αλλοπρόσαλλα κι απρόσμενα, γιατί αυτό θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα για σένα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Για να εστιάσεις σε αυτά που θέλεις να δουλέψεις, πρέπει να χαλαρώσεις. Για να μπορέσεις, όμως, να χαλαρώσεις, πρέπει να διαχειριστείς σωστά την υπερβολή και την ένταση της σημερινής μέρας. Απόφυγε να συζητήσεις για τα παράπονα που έχεις τώρα, γιατί η ψυχραιμία σου δεν είναι και στα καλύτερά της. Πάρε αποστάσεις από αυτούς που σε τσιτώνουν.

DON’TS: Μην φτάσεις στο σημείο της υπερκόπωσης (σωματικής ή ψυχικής), προκειμένου να διαχειριστείς και να διεκπεραιώσεις τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που είτε επανέρχονται από το παρελθόν είτε απλά σου ανατίθενται νέες. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα λόγω του ότι η αντοχή και υπομονή σου μοιάζουν να εξαντλούνται. Ειδικά στη δουλειά αυτό.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να βρεις χρόνο, για να ξεφύγεις από τις υποχρεώσεις και την ρουτίνα σου. Έτσι θα μπορέσεις να χαλαρώσεις ή και- γιατί όχι;- να απολαύσεις όμορφες στιγμές με τους δικούς σου ανθρώπους. Αυτό θα το πετύχεις, μόνο αν βάλεις τις σκέψεις σου σε σειρά και περιορίσεις τις έντονες σκέψεις. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι.

DON’TS: Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί θα βρεις τον εαυτό σου κολλημένο σε ανούσιες λεπτομέρειες, κάτι που θα σου στερήσει πολύτιμο χρόνο. Στα ερωτικά, μην επηρεαστείς αρνητικά, αν κάποιο φλερτ δεν εξελιχθεί όπως θα ήθελες. Το σημαντικότερο, βασικά, είναι να μην πέσεις ψυχολογικά εξαιτίας αυτού και να μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα πρέπει να παραμείνεις ψύχραιμος no matter what! Για να το πετύχεις αυτό, μπορείς να κλειστείς στον εαυτό σου και να περιοριστείς στις απαραίτητες αλληλεπιδράσεις. Γενικώς απόφυγε να ξεκινήσεις συζητήσεις, οι οποίες ξέρεις, ότι θα οδηγήσουν σε εντάσεις ή ακόμα και καυγάδες. Πριν κάνεις ανακοινώσεις, εξέτασε τα συναισθήματά σου.

DON’TS: Το ξέρω πως συγκεκριμένα σκηνικά σε έχουν φτάσει στα όριά σου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως μπορείς να γίνεις αντιδραστικός. Από την άλλη, δεν έχεις και την καλύτερη ψυχολογία. Ούτε αυτό σημαίνει, πως μπορείς να γίνεσαι έντονος απέναντι στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις λόγω της απογοήτευσής σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, θα υπάρξει και μεγαλύτερη κινητικότητα, άρα και θα σου ανατεθούν περισσότερες ευθύνες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σε χαροποιεί, γιατί δείχνει ότι οι ανώτεροί σου σε εμπιστεύονται κιι όχι να σε ρίχνει ψυχολογικά. Παράλληλα, πρέπει να είσαι προσεκτικός και ψύχραιμος στις συζητήσεις που θα κάνεις, για να μη χάσεις το δίκιο σου.

DON’TS: Μην αφήσεις τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις σου να σε γεμίσουν με απογοήτευση σχετικά με κάποιες καταστάσεις. Ωστόσο, όλο αυτό το overthinking θα φέρει στην επιφάνεια και κάποιες βιαστικές επιλογές που έκανες παλιότερα και τώρα βλέπεις τα απόνερα αυτών. Οπότε, αυτό είναι κάτι που σίγουρα δεν πρέπει να επαναλάβεις στο μέλλον, σωστά;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Διαχειρίσου σωστά τα συναισθήματά σου, γιατί και πολλά θα είναι, αλλά και έντονα! Μία καλή λύση είναι να μιλήσεις για αυτά, ώστε να τα βγάλεις από μέσα σου. Αν, τώρα, αντιληφθείς ότι δεν γίνεσαι απολύτως κατανοητός, τότε απλά μαζέψου. Το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει να αποφύγεις να εκνευριστείς ή να φορτωθείς και τα προβλήματα των απέναντι.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην απογοητεύεσαι, επειδή δεν ανταποκρίνονται οι άλλοι ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο εσύ θα ήθελες. Από την άλλη, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα, μην κάνεις περιττά έξοδα και σπατάλες. Παράλληλα, όμως, δεν πρέπει να αγνοήσεις την επαναξιολόγηση που χρειάζονται κάποιες συμφωνίες.

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
