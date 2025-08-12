Σοβαρό ατύχημα στο Λυκαβηττό – Τουρίστας έπεσε στο κενό

Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από πτώση τουρίστα από μεγάλο ύψος στον γκρεμό που υπάρχει μπροστά από την εκκλησία του Άη Γιώργη στον Λυκαβηττό.

Ο άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο.

Αμέσως κάλεσαν το 112 ενώ στο σημείο έφθασαν άνδρες της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας.

