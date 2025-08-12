newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
11.08.2025 | 18:45
Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη – Μήνυμα του 112
12 Αυγούστου 2025 | 12:15
Σοβαρό ατύχημα στο Λυκαβηττό – Τουρίστας έπεσε στο κενό

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά από πτώση τουρίστα από μεγάλο ύψος στον γκρεμό που υπάρχει μπροστά από την εκκλησία του Άη Γιώργη στον Λυκαβηττό.

Ο άνδρας ηλικίας περίπου 30 ετών υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο.

Αμέσως κάλεσαν το 112 ενώ στο σημείο έφθασαν άνδρες της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.

Αστυνομικοί έλαβαν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν παρασύρθηκε από τον αέρα την ώρα της λήψης φωτογραφίας.

Business
UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

Ενέργεια
Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

inWellness
inTown
Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»
10.08.25
Πράξη διαμαρτυρίας 10.08.25

Μοντέλο σηκώνει σημαία της Παλαιστίνης στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης – «Δράστε τώρα»

«Δεχόμαστε οι πλουσιότεροι του κόσμου να ελέγχουν ποιες μειονότητες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν γενοκτονία» έγραψε το μοντέλο, το οποίο σήκωσε την παλαιστινιακή σημαία στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες από την Ιταλία – Απειλείται το Εθνικό Πάρκο
10.08.25
InShorts 10.08.25

Φλέγεται ο Βεζούβιος: Τρομακτικές εικόνες, απειλείται το Εθνικό Πάρκο

Μεγάλη πυρκαγιά στον Βεζούβιο. Η κατάσταση είναι κρίσιμη και προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Καμπανίας ζήτησε την υποστήριξη του Στρατού.

Σύνταξη
Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της
10.08.25
InShorts 10.08.25

Οικογένεια στο Σίδνεϊ αρνείται προσφορές 60 εκατ. δολαρίων για το ακίνητό της

Εναέρια φωτογραφία δείχνει πώς η περιοχή γύρω από το σπίτι – που κάποτε ήταν καταπράσινα χωράφια στις παρυφές της πόλης – έχει πλέον καλυφθεί πλήρως από την οικιστική ανάπτυξη.

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
12.08.25
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
12.08.25
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in
12.08.25
Έρχονται απεργίες 12.08.25

Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in

Εκκαθαρίσεις προσωπικού από τη Hellenic Train με οσμή εκδικητικότητας καταγγέλλει στο in ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας - Την Τετάρτη η πρώτη κινητοποίηση, «έρχεται κλιμάκωση εν όψει ΔΕΘ»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
12.08.25
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
12.08.25
Ανατριχιαστικές μνήμες 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
12.08.25
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
12.08.25
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
12.08.25
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
12.08.25
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
12.08.25
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
12.08.25
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Απόρρητο