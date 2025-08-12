Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς - Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στην κατηγορία 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 10 περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει στις εξής περιφέρειες:
-Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
-Περιφέρεια Πελοποννήσου
-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
-Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)
-Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
Δείτε τον χάρτη
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών όπου υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
