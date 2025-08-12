newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 13:11
Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών – Κορίνθου: Διακοπή κυκλοφορίας λόγω εκτροπής φορτηγού
Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 12:43
Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 13:52

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε 10 Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς - Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στην κατηγορία 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Spotlight

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για 10 περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει στις εξής περιφέρειες:

-Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
-Περιφέρεια Πελοποννήσου
-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
-Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)
-Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)

Δείτε τον χάρτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών όπου υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

UBS: Παραμένει «αγοραστής» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχοι 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ενέργεια
Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in
Έρχονται απεργίες 12.08.25

Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in

Εκκαθαρίσεις προσωπικού από τη Hellenic Train με οσμή εκδικητικότητας καταγγέλλει στο in ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας - Την Τετάρτη η πρώτη κινητοποίηση, «έρχεται κλιμάκωση εν όψει ΔΕΘ»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας
Φωτιές 12.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στη μισή χώρα – Το καμπανάκι της Πολιτικής Προστασίας

Το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων που βρίσκονται στην κατηγορία 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ’ επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»
Ελλάδα 12.08.25

Αποκάλυψη in: «Κάθαρση» κατ' επιλογή και μυστική έρευνα των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ μετά την «υπόθεση της Αμαλιάδας»

Καταγγελίες συγγενούς αποθανόντα ιατροδικαστή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι δέκα προβληματικές ενέργειες των υπευθύνων της λεωφόρου Μεσογείων.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%
Στεγαστική κρίση 12.08.25

Βραχυχρόνιες μισθώσεις, μακροχρόνια στεγαστική κρίση – Για κάθε 100 νέα Airbnb τα ενοίκια αυξάνονται 2%

Επιστημονική μελέτη αποδεικνύει ότι τα Αirbnb συνδέονται πολλαπλά με την άνοδο των ενοικίων, αλλάζοντας τον αναδιανεμητικό ρόλο της κατοικίας. Μιλά στο in ο ερευνητής Κ. Γουρζής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»
Βολές κατά Μητσοτάκη 12.08.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Ελλάδα διολισθαίνει ταχύτατα σε καθεστώς «αυταρχικής δημοκρατίας»

«Εντός και εκτός συνόρων, τον βλέπουν όπως πραγματικά είναι: τον πρωθυπουργό που θάβει τη Δημοκρατία», ανέφερε το Κίνημα Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή – Τι λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 12.08.25

Προέλαση του ρωσικού στρατού σε στρατηγική περιοχή στην Ουκρανία - Ετοιμάζουν νέες επιθέσεις, λέει ο Ζελένσκι

Λίγο πριν τις συνομιλίες Τραμπ και Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν σε ένα στρατηγικής σημασίας τομέα του μετώπου στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας
ΠΑΣΟΚ 12.08.25

Τσουκαλάς: Για πόσο ακόμη η κυβέρνηση θα συγκρίνεται με τα μνημόνια; – Σπαταλώνται πολύτιμες δυνατότητες της χώρας

«Ενώ για την πλειοψηφία δεν βγαίνει ο λογαριασμός, κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν μόνιμο και ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»
«Μαύρη προπαγάνδα» 12.08.25

Μύδροι εργαζόμενων του «Ευαγγελισμός» κατά του «υπουργού εμπορίου της Υγείας» Γεωργιάδη – «Δεν βλέπει τα χάλια στα νοσοκομεία»

«Όλα καλώς καμωμένα» οι ισχυρισμοί του Άδωνι Γεωργιάδη για την πτώση του ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Οι εργαζόμενοι του «Ευαγγελισμός» τον κατηγορούν ως «υπουργό εμπορίου της Υγείας» και ως «επιθεωρητή Κλουζώ»

Σύνταξη
Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Ανεβάζει ρυθμούς ο Πέρεθ, τα δεδομένα με Δώνη

O Ισπανός εξτρέμ συμμετείχε σε μεγάλο μέρος της προπόνησης και φαίνεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ενώ σε πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός.

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in
Έρχονται απεργίες 12.08.25

Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in

Εκκαθαρίσεις προσωπικού από τη Hellenic Train με οσμή εκδικητικότητας καταγγέλλει στο in ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας - Την Τετάρτη η πρώτη κινητοποίηση, «έρχεται κλιμάκωση εν όψει ΔΕΘ»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο