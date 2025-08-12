Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Μία δωρεά υψηλού συμβολισμού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας στο ακριτικό νησί της Ρω πραγματοποίησε ο ευπατρίδης επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης.

«Βρισκόμαστε σήμερα στο ακριτικό και ιερό νησί της Ρω, για τη θεμελίωση δύο ξενώνων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – εδώ όπου ο παλμός της Ελλάδας χτυπά δυνατότερα», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Τσουβελεκάκης, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, για την έναρξη των εργασιών δημιουργίας των ξενώνων για τη διαμονή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το έργο – δωρεά του επιχειρηματία, ο οποίος πρωτοπορώντας έχει διαγράψει λαμπρή πορεία στο χώρο του επιχειρείν, αποτελεί μια πράξη ειλικρινούς αγάπης για την πατρίδα.

Ο κ. Τσουβελεκάκης, στην ομιλία του, τόνισε και τη μεγάλη σημασία της Κυράς της Ρω, «της αθόρυβης ηρωίδας που με τη σημαία της, την ψυχή της και την παρουσία της, κράτησε ζωντανό το φως του Ελληνισμού σε αυτόν τον βράχο του Αιγαίου», όπως είπε.

«Η νέα γενιά Ελλήνων αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τους υπερασπιστές της πατρίδας μας»

Ο Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης υπογράμμισε την σημασία των ξενώνων που θα δημιουργηθούν στην Ρω, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για μια πράξη που πηγάζει από την καρδιά μας, ένα μικρό λιθαράκι στην ενίσχυση της παρουσίας και της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα: πως η νέα γενιά Ελλήνων αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τους υπερασπιστές της πατρίδας μας».

«Σκοπός μας δεν είναι μόνο να συμβάλουμε στην άμυνα, αλλά και να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της Ρω, του Καστελλόριζου και ολόκληρου του συμπλέγματος της Μεγίστης – ενός τόπου με ανεκτίμητη ιστορική, εθνική και γεωπολιτική σημασία», επισήμανε ο επιχειρηματίας.

Η ομιλία του Κωνσταντίνου Τζουβελεκάκη

«Αξιότιμε Αρχηγέ των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγέ κύριε Χούπη,

Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτη Νικόδημε,

Επίτιμε Αρχηγέ Στρατού, Στρατηγέ, τέως Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Διοικητά του Αγίου Όρους, κύριε Στεφανή,

Αρχηγέ του Πολεμικού Ναυτικού κύριε Κατάρα,

Αξιότιμε Δήμαρχε κύριε Ασβέστη,

Διοικητά 95 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγε κύριε Κογιάννη,

Διοικητά ΔΑΝ Μεγίστης, Συνταγματάρχα κύριε Τσιρκινίδη,

Αγαπητοί μου φίλοι,

Με βαθιά συγκίνηση, τιμή και εθνική υπερηφάνεια, η Σοφία, εγώ και τα παιδιά μας βρισκόμαστε σήμερα στο ακριτικό και ιερό νησί της Ρω, για τη θεμελίωση δύο ξενώνων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων — εδώ, όπου ο παλμός της Ελλάδας χτυπά δυνατότερα.

Οι ξενώνες που θεμελιώνουμε σήμερα, θα φέρουν τα ονόματα των παιδιών μας, Έλυα και Σπύρος.

Πρόκειται για μια πράξη που πηγάζει από την καρδιά μας, ένα μικρό λιθαράκι στην ενίσχυση της παρουσίας και της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα: πως η νέα γενιά Ελλήνων αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τους υπερασπιστές της πατρίδας μας.

Σκοπός μας δεν είναι μόνο να συμβάλουμε στην άμυνα, αλλά και να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της Ρω, του Καστελλόριζου και ολόκληρου του συμπλέγματος της Μεγίστης — ενός τόπου με ανεκτίμητη ιστορική, εθνική και γεωπολιτική σημασία.

Παράλληλα, εντάσσουμε αυτή τη συμβολική πρωτοβουλία μας, στις δράσεις που έχουν ξεκινήσει στο νησί και άλλοι ευπατρίδες εδώ και χρόνια, και παροτρύνουμε φίλους και συμπολίτες μας με όποιο τρόπο μπορούν, να συμβάλουν και εκείνοι στην ενίσχυση της εθνικής συνοχής, της άμυνας και της στήριξης των φρουρών των συνόρων μας.

Τέλος, με ιδιαίτερη συγκίνηση, καταθέτω στεφάνι στη μνήμη της Κυράς της Ρω — της αθόρυβης ηρωίδας που με τη σημαία της, την ψυχή της και την παρουσία της, κράτησε ζωντανό το φως του Ελληνισμού σε αυτόν τον βράχο του Αιγαίου. Η πράξη της αποτελεί φάρο για όλους μας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Στρατηγό Στεφανή που μετέφερε στην οικογένεια μου την αγάπη και το πάθος για αυτόν τον ευλογημένο τόπο.

Κύριε Αρχηγέ Στρατηγέ κ. Χούπη, επιτρέψτε μου στο πρόσωπό σας, να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για το έργο που επιτελείτε, με στόχο την εθνική ανεξαρτησία, και τη διατήρηση της υπερηφάνειας του Έθνους μας.

Ζήτω οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ζήτω η Ελλάδα.

Ζήτω το Έθνος».

Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση

