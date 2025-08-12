newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
12.08.2025 | 19:20
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη
Ελλάδα 12 Αυγούστου 2025 | 18:37

Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ η έναρξη κατασκευής ξενώνων για τα στελέχη των ΕΔ στη Ρω, μία δωρεά του Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής δύο ξενώνων στη νήσο Ρω για την στέγαση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, μία ευγενική δωρεά του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

Spotlight

Μία δωρεά υψηλού συμβολισμού προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας στο ακριτικό νησί της Ρω πραγματοποίησε ο ευπατρίδης επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης.

«Βρισκόμαστε σήμερα στο ακριτικό και ιερό νησί της Ρω, για τη θεμελίωση δύο ξενώνων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – εδώ όπου ο παλμός της Ελλάδας χτυπά δυνατότερα», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Τσουβελεκάκης, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, για την έναρξη των εργασιών δημιουργίας των ξενώνων για τη διαμονή των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το έργο – δωρεά του επιχειρηματία, ο οποίος πρωτοπορώντας έχει διαγράψει λαμπρή πορεία στο χώρο του επιχειρείν, αποτελεί μια πράξη ειλικρινούς αγάπης για την πατρίδα.

Ο κ. Τσουβελεκάκης, στην ομιλία του, τόνισε και τη μεγάλη σημασία της Κυράς της Ρω, «της αθόρυβης ηρωίδας που με τη σημαία της, την ψυχή της και την παρουσία της, κράτησε ζωντανό το φως του Ελληνισμού σε αυτόν τον βράχο του Αιγαίου», όπως είπε.

«Η νέα γενιά Ελλήνων αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τους υπερασπιστές της πατρίδας μας»

Ο Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης υπογράμμισε την σημασία των ξενώνων που θα δημιουργηθούν στην Ρω, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για μια πράξη που πηγάζει από την καρδιά μας, ένα μικρό λιθαράκι στην ενίσχυση της παρουσίας και της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα: πως η νέα γενιά Ελλήνων αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τους υπερασπιστές της πατρίδας μας».

«Σκοπός μας δεν είναι μόνο να συμβάλουμε στην άμυνα, αλλά και να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της Ρω, του Καστελλόριζου και ολόκληρου του συμπλέγματος της Μεγίστης – ενός τόπου με ανεκτίμητη ιστορική, εθνική και γεωπολιτική σημασία», επισήμανε ο επιχειρηματίας.

Η ομιλία του Κωνσταντίνου Τζουβελεκάκη

«Αξιότιμε Αρχηγέ των Ενόπλων Δυνάμεων Στρατηγέ κύριε Χούπη,

Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτη Νικόδημε,

Επίτιμε Αρχηγέ Στρατού, Στρατηγέ, τέως Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, Διοικητά του Αγίου Όρους, κύριε Στεφανή,

Αρχηγέ του Πολεμικού Ναυτικού κύριε Κατάρα,

Αξιότιμε Δήμαρχε κύριε Ασβέστη,

Διοικητά 95 ΑΔΤΕ, Υποστράτηγε κύριε Κογιάννη,

Διοικητά ΔΑΝ Μεγίστης, Συνταγματάρχα κύριε Τσιρκινίδη,

Αγαπητοί μου φίλοι,

Με βαθιά συγκίνηση, τιμή και εθνική υπερηφάνεια, η Σοφία, εγώ και τα παιδιά μας βρισκόμαστε σήμερα στο ακριτικό και ιερό νησί της Ρω, για τη θεμελίωση δύο ξενώνων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων — εδώ, όπου ο παλμός της Ελλάδας χτυπά δυνατότερα.

Οι ξενώνες που θεμελιώνουμε σήμερα, θα φέρουν τα ονόματα των παιδιών μας, Έλυα και Σπύρος.

Πρόκειται για μια πράξη που πηγάζει από την καρδιά μας, ένα μικρό λιθαράκι στην ενίσχυση της παρουσίας και της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα: πως η νέα γενιά Ελλήνων αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τους υπερασπιστές της πατρίδας μας.

Σκοπός μας δεν είναι μόνο να συμβάλουμε στην άμυνα, αλλά και να βοηθήσουμε στην ανάδειξη της Ρω, του Καστελλόριζου και ολόκληρου του συμπλέγματος της Μεγίστης — ενός τόπου με ανεκτίμητη ιστορική, εθνική και γεωπολιτική σημασία.

Παράλληλα, εντάσσουμε αυτή τη συμβολική πρωτοβουλία μας, στις δράσεις που έχουν ξεκινήσει στο νησί και άλλοι ευπατρίδες εδώ και χρόνια, και παροτρύνουμε φίλους και συμπολίτες μας με όποιο τρόπο μπορούν, να συμβάλουν και εκείνοι στην ενίσχυση της εθνικής συνοχής, της άμυνας και της στήριξης των φρουρών των συνόρων μας.

Τέλος, με ιδιαίτερη συγκίνηση, καταθέτω στεφάνι στη μνήμη της Κυράς της Ρω — της αθόρυβης ηρωίδας που με τη σημαία της, την ψυχή της και την παρουσία της, κράτησε ζωντανό το φως του Ελληνισμού σε αυτόν τον βράχο του Αιγαίου. Η πράξη της αποτελεί φάρο για όλους μας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον Στρατηγό Στεφανή που μετέφερε στην οικογένεια μου την αγάπη και το πάθος για αυτόν τον ευλογημένο τόπο.

Κύριε Αρχηγέ Στρατηγέ κ. Χούπη, επιτρέψτε μου στο πρόσωπό σας, να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για το έργο που επιτελείτε, με στόχο την εθνική ανεξαρτησία, και τη διατήρηση της υπερηφάνειας του Έθνους μας.

Ζήτω οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ζήτω η Ελλάδα.

Ζήτω το Έθνος».

Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Metlen και Motor Oil «κράτησαν» το ανοδικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

10 Ιαπωνικές συνήθειες που θα αλλάξουν τη ζωή σας

Crypto
Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

Ευρώ: Η νέα απειλή για το ενιαίο νόμισμα δεν είναι το δολάριο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Ελλάδα 12.08.25

Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση

Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η φωτιά στη Χίο, όπου εθελοντές φέρεται έχουν τραυματιστεί, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες
Στη Θεσσαλονίκη 12.08.25

Δικαστήριο αθώωσε εργαζόμενους σε κλαμπ που επέτρεψαν την είσοδο σε ανήλικους – Είχαν δείξει πλαστές ταυτότητες

Οι ανήλικοι επέδειξαν παραποιημένες ηλεκτρονικά ταυτότητες, όπου είχαν αλλάξει τις ημερομηνίες γέννησης, για να εισέλθουν σε κλαμπ στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του
ΕΛ.ΑΣ. 12.08.25

Συνελήφθη 25χρονος για εισαγωγή κάνναβης από τις ΗΠΑ – Αναζητείται ο τράπερ συνεργός του

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου -που είναι γνωστός τράπερ-, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα

Σύνταξη
Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in
Έρχονται απεργίες 12.08.25

Hellenic Train: Απολύσεις πριν τη συνταξιοδότηση καταγγέλλουν οι μηχανοδηγοί – Αντίδραση προαναγγέλλει ο Γενηδούνιας στο in

Εκκαθαρίσεις προσωπικού από τη Hellenic Train με οσμή εκδικητικότητας καταγγέλλει στο in ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών Κώστας Γενηδούνιας - Την Τετάρτη η πρώτη κινητοποίηση, «έρχεται κλιμάκωση εν όψει ΔΕΘ»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση
Ελλάδα 12.08.25

Φωτιά στη Χίο – Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας στο in: Έχουν καεί σπίτια και αυτοκίνητα, ανεξέλεγκτη η κατάσταση

Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η φωτιά στη Χίο, όπου εθελοντές φέρεται έχουν τραυματιστεί, ενώ σπίτια και αυτοκίνητα έχουν καεί

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
«Ανθρωπιστική δυστυχία» 12.08.25

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην αποστολή τους

Σύνταξη
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ
Stablecoins 12.08.25

Η νέα απειλή για το ευρώ δεν είναι το δολάριο – Τι φοβούνται αξιωματούχοι της ΕΚΤ

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι οι ελπίδες για κυριαρχία του ευρώ θα διαψευσθούν. O ανταγωνισμός δεν θα έρθει από το δολάριο, αλλά από τα stablecoins, τα κρυπτονομίσματα, που συνδέονται με αυτό.

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς
Financial Times 12.08.25

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο – Και τα εργοστάσια όπλων «μεγαλώνουν» με γρήγορους ρυθμούς

Τα εργοστάσια παραγωγής όπλων ζουν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη. Ανάλυση δείχνει ότι επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους σε εκτάσεις που φτάνουν τα 7 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία
On Field 12.08.25

Βασικοί και ρεζέρβες στη διαιτησία

Ο Λανουά δεν αλλάζει κάτι στη διαιτησία, συνεχίζει με την ίδια συνταγή και προσθέτει στοιχεία που θεωρεί ότι ανεβάζουν το επίπεδο

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ
Fizz 12.08.25

Ο Τζίμι Κίμελ έγινε Ιταλός εξαιτίας του Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για διακοπή της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast της Σάρα Σίλβερμαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι απέκτησε ιταλική υπηκοότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Superliga σε κρίση
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Η Superliga σε κρίση

Η A22 στα πρόθυρα διάλυσης μετά από τεράστιες ζημίες -

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το «δράμα» του Αλμέιδα
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Το «δράμα» του Αλμέιδα

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους μόλις 12 παίκτες από την πρώτη ομάδα, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων με το όριο μισθοδοσίας που έχει επιβάλει η LaLiga.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ανυπόστατο λιβελογράφημα 12.08.25

Αήθης επίθεση τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης στον Ανδρουλάκη – «Η ιστορία δεν ξαναγράφεται», απαντά το ΠΑΣΟΚ

Μειονοτική εφημερίδα κάνει λόγο για «χιτλερικές εμμονές» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην παρουσία του Ελληνισμού στην Τένεδεο, που κατοχυρώνεται από τη Συνθήκη της Λωζάνης

Σύνταξη
Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια
Κρατάς όπλο; 12.08.25

Ποιo θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ; Από τη Μαρίσα Αμπέλα στη Ζεντάγια

Με τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη να έχουν ανακοινωθεί για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ 007, εξετάζουμε τις υποψήφιες για τη γυναίκα σύντροφο του κατασκόπου, όπως τις παρουσίασαν οι Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο
Ζήτημα στρατηγικής 12.08.25

Πώς χωρίζουν τα ζευγάρια στην Ελλάδα – Το 86% επιλέγει την ίδια μέθοδο

Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι τρεις είναι οι πιο «δημοφιλείς τρόποι» για να χωρίσει κανείς. Ωστόσο, στην Ελλάδα τα ζευγάρια, στη συντριπτική πλειονότητά τους, επιλέγουν έναν από αυτούς.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο