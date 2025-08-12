newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Σε ποια χώρα οι νέοι πληρώνουν… για να δουλεύουν
Διεθνής Οικονομία 12 Αυγούστου 2025 | 06:00

Σε ποια χώρα οι νέοι πληρώνουν… για να δουλεύουν

Το φαινόμενο της προσποίησης εργασίας – Οι νέοι καταφεύγουν σε αυτή τη λύση για διαφορετικούς λόγους

Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη
Spotlight

Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι στην Κίνα πληρώνουν για να πάνε σε ένα γραφείο και να προσποιηθούν ότι εργάζονται. Σε μια χώρα που το ποσοστό ανεργίας των νέων παραμένει επίμονα υψηλό, στο 14%, οι νέοι καταφεύγουν σε αυτή τη λύση για διαφορετικούς λόγους.

Ένα ποσοστό είναι φοιτητές που χρειάζονται πιστοποίηση εργασίας για λάβουν το πτυχίο τους, ένα άλλο ποσοστό ξεφεύγει από την πίεση των γονιών τους, ενώ υπάρχουν και οι νέοι που στη διάρκεια του ωραρίου στην πληρωμένη από αυτούς εργασία αναζητούν δουλειά ή καταστρώνουν τα επόμενα επιχειρηματικά βήματά τους, σύμφωνα με έρευνα το BBC. Επιπλέον ψυχολογικοί λόγοι όπως το να μην κάθονται άπραγοι μέσα στο σπίτι αλλά και η διαχείριση της απογοήτευσης

Επιχειρήσεις προσποίησης εργασίας

Ο 30χρονος Shui Zhou είχε επιχείρηση τροφίμων που έκλεισε το 2024. Φέτος την άνοιξη άρχισε να πληρώνει 30 γιουάν (4,20 δολάρια) την ημέρα για να πάει σε ένα ομοίωμα γραφείου της επιχείρησης Pretend To Work Company, στην πόλη Ντονγκουάν, 114 χλμ. (71 μίλια) βόρεια του Χονγκ Κονγκ.

Εκεί ενώνεται με πέντε «συναδέλφους» που κάνουν το ίδιο πράγμα. «Νιώθω πολύ χαρούμενος», λέει ο κ. Zhou. «Είναι σαν να συνεργαζόμαστε ως ομάδα». Ανακάλυψε την εταιρεία ενώ περιηγούνταν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu. Λέει ότι ένιωθε ότι το περιβάλλον γραφείου θα βελτίωνε την αυτοπειθαρχία του. Εργάζεται εκεί για περισσότερο από τρεις μήνες.

Έστειλε φωτογραφίες του γραφείου στους γονείς του και εξηγεί ότι αισθάνονται πολύ πιο άνετα με την έλλειψη εργασίας του. Ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να φτάνουν και να φεύγουν όποτε θέλουν συνήθως φτάνει στο γραφείο μεταξύ 8 π.μ. και 9 π.μ. Μερικές φορές δεν φεύγει μέχρι τις 11 μ.μ., φεύγοντας μόνο αφού έχει φύγει ο διευθυντής της επιχείρησης.

Προσθέτει ότι οι άλλοι άνθρωποι εκεί είναι πλέον σαν φίλοι. Λέει ότι όταν κάποιος είναι απασχολημένος, όπως ψάχνοντας για δουλειά, εργάζεται σκληρά, αλλά όταν έχει ελεύθερο χρόνο συζητούν, αστειεύονται και παίζουν παιχνίδια. Και συχνά δειπνούν μαζί μετά τη δουλειά.

Ψάχνουν για εργασία ή προσπαθούν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις

Ο κ. Zhou λέει ότι του αρέσει αυτή η ομαδική εργασία και ότι είναι πολύ πιο ευτυχισμένος από ό,τι πριν ενταχθεί.

Τέτοιες επιχειρήσεις εμφανίζονται τώρα σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Κίνα, όπως η Σεντζέν, η Σαγκάη, η Ναντζίνγκ, η Γουχάν, το Τσενγκντού και η Κουνμίνγκ. Τις περισσότερες φορές μοιάζουν με πλήρως λειτουργικά γραφεία και είναι εξοπλισμένα με υπολογιστές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, αίθουσες συσκέψεων και αίθουσες τσαγιού.

Και αντί οι συμμετέχοντες να κάθονται απλώς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές για να αναζητήσουν εργασία ή για να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τις δικές τους νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μερικές φορές η ημερήσια χρέωση, συνήθως μεταξύ 30 και 50 γιουάν, περιλαμβάνει μεσημεριανό γεύμα, σνακ και ποτά.

Το φαινόμενο προσποίησης εργασίας

Ο Δρ. Κρίστιαν Γιάο, λέκτορας στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Βικτώρια του Γουέλινγκτον στη Νέα Ζηλανδία, είναι ειδικός στην κινεζική οικονομία.

«Το φαινόμενο της προσποίησης ότι εργάζεσαι είναι πλέον πολύ συνηθισμένο», λέει. «Λόγω του οικονομικού μετασχηματισμού και της αναντιστοιχίας μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, οι νέοι χρειάζονται αυτά τα μέρη για να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή για να κάνουν διάφορες δουλειές ως μετάβαση. «Οι εταιρείες προσποιητών γραφείων είναι μια από τις μεταβατικές λύσεις».

Στη Σαγκάη, η Xiaowen Tang νοίκιασε έναν σταθμό εργασίας σε μια εταιρεία προσποίησης εργασίας στη Σαγκάη για ένα μήνα νωρίτερα φέτος. Η 23χρονη αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο πέρυσι και δεν έχει βρει ακόμη εργασία πλήρους απασχόλησης.

Το πανεπιστήμιό της έχει έναν άγραφο κανόνα ότι οι φοιτητές πρέπει να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ή να προσκομίσουν απόδειξη πρακτικής άσκησης εντός ενός έτους από την αποφοίτηση. Διαφορετικά, δεν θα λάβουν δίπλωμα.

Έστειλε τη σκηνή του γραφείου στο πανεπιστήμιο ως απόδειξη της πρακτικής της άσκησης. Στην πραγματικότητα, πλήρωνε την ημερήσια αμοιβή και καθόταν στο γραφείο γράφοντας διαδικτυακά μυθιστορήματα για να βγάλει κάποιο χαρτζιλίκι. «Αν πρόκειται να το προσποιηθείς, απλώς προσποιήσου το μέχρι το τέλος», λέει η κα Tang.

Η έλλειψη εργασίας και το αίσθημα της απογοήτευσης

Ο Δρ. Μπιάο Ξιανγκ, διευθυντής του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ στη Γερμανία υποστηρίζει ότι η τάση προσποίησης της εργασίας στην Κίνα προέρχεται από ένα «αίσθημα απογοήτευσης και αδυναμίας» σχετικά με την έλλειψη ευκαιριών εργασίας.

«Το να προσποιούνται ότι εργάζονται είναι ένα κέλυφος που βρίσκουν οι νέοι για τον εαυτό τους, δημιουργώντας μια μικρή απόσταση από την κυρίαρχη κοινωνία και δίνοντας στον εαυτό τους λίγο χώρο».

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pretend To Work στην πόλη Ντονγκουάν είναι ο 30χρονος Φέιγιου (ψευδώνυμο). «Αυτό που πουλάω δεν είναι ένας σταθμός εργασίας, αλλά η αξιοπρέπεια του να μην είσαι άχρηστος άνθρωπος» τονίζει στο BBC.

Σημειώνει ότι το 40% των πελατών είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου που έρχονται για να βγάλουν φωτογραφίες για να αποδείξουν την εμπειρία της πρακτικής τους άσκησης στους πρώην καθηγητές τους. Ενώ ένας μικρός αριθμός από αυτούς έρχεται για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της πίεσης από τους γονείς του.

Το άλλο 60% είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους είναι ψηφιακοί νομάδες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονται για μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και συγγραφείς στον κυβερνοχώρο. Η μέση ηλικία είναι περίπου 30 ετών, με τον νεότερο να είναι 25 ετών.

Ο ίδιος βλέπει την επιχείρηση του ως ένα κοινωνικό πείραμα.

«Χρησιμοποιεί ψέματα για να διατηρήσει την αξιοπιστία της, αλλά επιτρέπει σε μερικούς ανθρώπους να βρουν την αλήθεια», λέει. «Αν βοηθάμε τους χρήστες μόνο να παρατείνουν τις υποκριτικές τους ικανότητες, τότε γινόμαστε συνένοχοι σε μια ήπια εξαπάτηση. Μόνο βοηθώντας τους να μετατρέψουν τον ψεύτικο χώρο εργασίας τους σε ένα πραγματικό σημείο εκκίνησης μπορεί αυτό το κοινωνικό πείραμα να ανταποκριθεί πραγματικά στις προσδοκίες του».

Πηγή: ot.gr

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν
Fizz 12.08.25

Ο Τζον Όλιβερ θεωρεί πως η ICE είναι «απελπισμένη» για να «δίνει σήμα» στον Ντιν Κέιν

«Όταν καταλήγεις να δίνεις ένα σήμα (badge) στον 59χρονο σταρ του The Dog Who Saved Christmas, ίσως είσαι πραγματικά σε δύσκολη θέση», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για την ένταξη του Ντιν Κέιν στην ICE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι καύσωνες απειλούν την τροφοδοσία της Ευρώπης με πυρηνική ενέργεια – Τι συμβαίνει στους αντιδραστήρες
Κλιματική κρίση 12.08.25

Πώς η κλιματική κρίση επηρεάζει και την πυρηνική ενέργεια - Τι συμβαίνει με την ψύξη των αντιδραστήρων

Ενω η Ευρώπη αναπτύσσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι άλλες πηγές, όπως η πυρηνική ενέργεια, εξακολουθούν να είναι κρίσιμες. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως συνιστούν πρόβλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;
«Φούσκα του Βερολίνου» 12.08.25

Γιατί μετά από 100 δύσκολες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς χλευάζεται ως «dead man walking»;

Ο Μερτς κατηγορείται ότι κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις στην αριστερά και ότι συνεργάζεται με την ακροδεξιά, ενώ καταγγέλλεται ότι είναι εκδικητικός και επιθετικός απέναντι στους μετανάστες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα
Deutsche Welle 12.08.25

Τι λέει ο γερμανικός Τύπος για την «αδιανόητη» 13ωρη εργασία και την οργή για τη Γάζα

Πλήθος δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου αναφέρεται στις κινητοποιήσεις εναντίον των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και τις εξαγγελίες της Νίκης Κεραμέως για ευέλικτη εργασία.

Σύνταξη
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Κατώτατος μισθός: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026 – Αναμένεται αύξηση έως 13,5%
Έκθεση της ΤτΕ 12.08.25

Στα 911 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2026

Ο μισθός αναπροσαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 13,5% - Όσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» - Τι αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ

Ηλίας Γεωργάκης
Υπόθεση Επσταϊν: Δικαστής απορρίπτει αίτημα να δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ
Υπόθεση Επσταϊν 12.08.25

Δικαστικό μπλόκο στη δημοσιοποίηση εγγράφων σε βάρος της Μάξγουελ

Δικαστής αποφασίζει να μη δημοσιοποιηθούν έγγραφα σε βάρος της φυλακισμένης Μάξγουελ, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν, κρίνοντας ότι «δεν προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ρούμπιο
Διπλωματικός πυρετός 12.08.25

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι καλεί Ρούμπιο

«Για την Ουκρανία, προτεραιότητα αποτελεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» τονίζει ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
