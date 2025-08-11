Όπως τον πήραν έτσι τον δίνουν: Οι Σέλτικς θέλουν να ανταλλάξουν τον Σίμονς

Οι Μπόστον Σέλτικς απέκτησαν στην αρχή του καλοκαιριού τον Ανφέρνι Σίμονς μέσω ανταλλαγής από τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς για να έχουν βάθος στην ομάδα, όμως λίγο καιρό αργότερα δείχνουν διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν.

Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Κέλτες θέλουν να χωρίσουν τους δρόμους τους και με τον Ανφέρνι Σίμονς και είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις από ομάδες για trade. Βέβαια, ακόμα και να μην δεχθούν τώρα την κατάλληλη πρόταση, θα πουν το «ΟΚ» για την αποχώρησή του και τον Φεβρουάριο, αν τότε βρουν το πακέτο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους.

Οι Σέλτικς και ο Σίμονς

Οι Σέλτικς βρίσκονται σε φάση ανοικοδόμησης του ρόστερ τους και ήδη γνωρίζουν πως δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Τέιτουμ για την επόμενη σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και ενδέχεται να επιστρέψει τη σεζόν 2026-27.

Σε 70 ματς την περυσινή σεζόν με το Πόρτλαντ ο Αμερικανός γκαρντ ε/ιχε 19.7 πόντους μέσο όρο με 42.6 εντός πεδιάς, 36.3% στο τρίποντο και 90% στις βολές. Παράλληλα μοίρασε και 4.8 ασίστ, ενώ μάζεψε και 2.7 ριμπάουντ.