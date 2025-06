«Μπαμ» με Πορζίνγκις – Αφήνει τους Σέλτικς και μετακομίζει στην Ατλάντα (pic)

Δεύτερη ανταλλαγή μέσα σε δύο μέρες ολοκληρώνουν οι Μπόστον Σέλτικς που αποφάσισαν να παραχωρήσουν τον Κριστάπς Πορζίνγκις στου Ατλάντα Χοκς παίρνοντας πίσω τον Τζορτζ Νιάνγκ και ένα πικ δεύτερου γύρου.

Στην Ατλάντα θα παραχωρηθεί, πέραν του Λετονού, και ένα πικ δεύτερου γύρου, ενώ στο deal συμπεριλαμβάνονται και οι Μπρούκλιν Νετς οι οποίοι θα πάρουν τον Τέρανς Μαν και το νούμερο 22 των Χοκς από το επικείμενο draft τα ξεμερώματα.

BREAKING: Boston, Atlanta and Brooklyn are finalizing a three-team trade that sends Kristaps Porzingis and a second-round pick to the Hawks, Terance Mann and Atlanta’s No. 22 pick to the Nets, and Georges Niang and a second-rounder to the Celtics. pic.twitter.com/1fcbIslyVF

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025