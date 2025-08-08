Ανανέωσε με τους Σέλτικς ο Μαζούλα (pic)

Ο Τζο Μαζούλα δεν το… κουνάει από τη Βοστώνη, αφού υπέγραψε πολυετή επέκταση συμβολαίου με τους Σέλτικς. Ο 37χρονος, που το 2024 οδήγησε τους «Κέλτες» ξανά στην κορυφή του NBA μετά το 2008, θα συνεχίσει να γράφει ιστορία με την ομάδα.

Οι όροι του συμβολαίου δεν έχουν γίνει γνωστοί, με το μόνο που αναφέρουν οι Σέλτικς να είναι ότι η επέκταση του συμβολαίου είναι πολυετούς διαρκείας.

«Είναι πραγματική ευλογία, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την πίστη μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Είμαστε ευγνώμονες για τη συνεργασία με τις ιδιοκτησιακές μας ομάδες, την καθοδήγηση του Μπραντ (Στίβενς) και την υποστήριξη του προσωπικού μας. Το πιο σημαντικό, είμαι ευγνώμων για τους παίκτες που μπόρεσα να προπονήσω τις τελευταίες τρεις σεζόν. Ανυπομονώ να αγωνιστώ για τους Σέλτικς και την πόλη της Βοστώνης», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Μαζούλα μετά την υπογραφή της επέκτασης.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ο Τζο συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους Σέλτικς», δήλωσε ο πρόεδρος των αθλητικών δραστηριοτήτων των Σέλτικς, Μπραντ Στίβενς. «Καταλαβαίνει τη δουλειά και έχει ένα πάθος για τους Σέλτικς που μόνο οι πιο φανατικοί οπαδοί μας μπορούν να συγκρίνουν. Έχει δουλέψει σκληρά και έχει καταφέρει καταπληκτικά πράγματα στα πρώτα τρία χρόνια του ως προπονητής – συμπεριλαμβανομένου του μέσου όρου πάνω από 60 νικών ανά σεζόν και της κατάκτησης του Πρωταθλήματος NBA το 2024. Ο Τζο είναι ένας χαρισματικός ηγέτης που έχει μια σταθερή δέσμευση στη μάθηση, τη βελτίωση και τη μεγιστοποίηση κάθε μέρας που αγωνιζόμαστε για τους Μπόστον Σέλτικς», συμπλήρωσε.

We have signed Joe Mazzulla to a multi-year contract extension ☘ pic.twitter.com/V82bnnSXte — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

Ο Μαζούλα, στις τρεις πρώτες του σεζόν ως προπονητής των Σέλτικς, έχει ρεκόρ 182-64 στην κανονική περίοδο και 33-17 στα πλέι οφ. Στην postseason του 2024, κατέκτησε το πρωτάθλημα χάνοντας μόνο τρία παιχνίδια. Το 16-3 αποτελεί το δεύτερο καλύτερο ποσοστό νικών στο NBA από τότε που ο πρώτος γύρος επεκτάθηκε σε μια σειρά best-of-seven το 2002-03 (Πρώτοι είναι οι Γουόριορς το 2016/17 με 16-1). Παράλληλα, έγινε ο νεότερος προπονητής που κατακτάει τον τίτλο από το 1968/69, τότε που ο 35χρονος Μπιλ Ράσελ το έκανε – επίσης – με τους Σέλτικς, ως παίκτης-προπονητής.