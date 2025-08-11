Αθηνών – Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» – Σοβαρά η οδηγός
Η οδηγός του Ι.Χ. που κατέληξε στα βράχια της Αθηνών - Σουνίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ διατηρούσε τις αισθήσεις της κατά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική
Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε μια οδηγός, η οποία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε στον γκρεμό στις «Τρύπες του Καραμανλή», στο 31ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.
Ήταν λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, η γυναίκα κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό της προς το γνωστό τούνελ όταν βρέθηκε ξαφνικά εκτός δρόμου και έπεσε σε γκρεμό βάθους μεγαλύτερου των 12 μέτρων.
Τις πρώτες βοήθειες στην 60χρονη έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο με μοτοσικλέτα
Η 60χρονη οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε σοβαρά αλλά είχε τις αισθήσεις της. Τις πρώτες βοήθειες έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε με μοτοσικλέτα, ενώ ακολούθησε ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες φθορές.
- Τομ Χόλαντ στα γυρίσματα του «Spider-Man: Brand New Day»: «Νιώθω διαφορετικά αυτήν τη φορά»
- Greece Implements Major Cuts to Bank Fees in 2025
- Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
- Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
- Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου
- Καμένα Βούρλα: Aναστάτωση για 6χρονο αγοράκι που χάθηκε σε παραλία – Το βρήκαν δύο χιλιόμετρα μακριά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις