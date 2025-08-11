Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε μια οδηγός, η οποία υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε στον γκρεμό στις «Τρύπες του Καραμανλή», στο 31ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.

Ήταν λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, η γυναίκα κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό της προς το γνωστό τούνελ όταν βρέθηκε ξαφνικά εκτός δρόμου και έπεσε σε γκρεμό βάθους μεγαλύτερου των 12 μέτρων.

Τις πρώτες βοήθειες στην 60χρονη έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο με μοτοσικλέτα

Η 60χρονη οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε σοβαρά αλλά είχε τις αισθήσεις της. Τις πρώτες βοήθειες έδωσε διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε με μοτοσικλέτα, ενώ ακολούθησε ασθενοφόρο το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται. Το όχημα υπέστη εκτεταμένες φθορές.