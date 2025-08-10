Τέρι Ριντ: Σίγησε η φωνή που απέρριψε τους Deep Purple και τους Led Zeppelin

Ο Τέρι Ριντ, ο Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, γνωστός ως «Superlungs» χάρη στην εκρηκτική φωνή του, «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένος στις 13 Νοεμβρίου 1949 στην κομητεία Κεϊμπριτζσάιρ της Αγγλίας, ξεκίνησε την καριέρα του στα πρώτα του χρόνια με τη νεανική μπάντα Redbeats, και έπειτα με τους Peter Jay and the Jaywalkers. Η φωνή του και το ταλέντο του ξεχώρισαν ήδη από την εφηβεία: σε ηλικία 16 ετών, άνοιξε συναυλίες για τους Rolling Stones, Cream, Fleetwood Mac και Jethro Tull.

«Στην Αγγλία συμβαίνουν μόνο τρία πράγματα: οι Rolling Stones, οι Beatles και ο Τέρι Ριντ.»

Πιστός μέχρι τέλους

Η πορεία του ήταν μοναδική — επέλεξε να μη γίνει μέλος θρυλικών συγκροτημάτων, παρότι του είχε προσφερθεί. Έμεινε πιστός στην καλλιτεχνική του ακεραιότητα, απορρίπτοντας πρόταση από τον Τζίμι Πέιτζ για να αναλάβει τα φωνητικά των Led Zeppelin – ένδειξη της αφοσίωσής του στο προσωπικό του όραμα. Αντίστοιχα, απέρριψε και πρόταση από τον Ρίτσι Μπλάκμορ να γίνει τραγουδιστής των Deep Purple.

Αν και δεν γνώρισε την εμπορική επιτυχία, τα άλμπουμ του River (1973) και Seed of Memory (1976) έπειτα εξελίχθηκαν σε cult κλασικά, εκφράζοντας μια συναρπαστική μίξη folk, soul, jazz και ατμοσφαιρικού rock. Το μουσικό του έργο υποστηρίχθηκε από συνεργασίες με σύγχρονες μουσικές προσωπικότητες όπως ο Ντον Χένλεϊ, η Μπόνι Ράιτ, ο Τζάκσον Μπράουν και – σε πιο πρόσφατες συνεργασίες – ο DJ Shadow και ο Dr. Dre.

Ο ρόλος του στην ιστορία του rock έχει αναγνωριστεί από συναδέλφους και κριτικούς. Ο Γκράχαμ Νας, μιλώντας για τον Ριντ, τον περιέγραψε ως φωνή με τρομερή έκταση και έλεγχο, ενώ ο Ρόμπερτ Πλαντ επαίνεσε τις φωνητική του ικανότητες. Η Αρίθα Φράνκλιν το 1968 είχε πει, χαρακτηριστικά: «Στην Αγγλία συμβαίνουν μόνο τρία πράγματα: οι Rolling Stones, οι Beatles και ο Τέρι Ριντ».

Στο τέλος της ζωής του, αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και ανοιχτότητα την ασθένειά του. Πλήθος συναδέλφων, όπως ο Τζό Μποναμάσα, εξέφρασαν τη θλίψη τους και τον χαρακτήρισαν «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και με υπέροχη ψυχή».

Ο Τέρι Ριντ άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική: ένα ταλέντο που προτίμησε την αυθεντικότητα από τη δόξα, μια φωνή πέραν των τάσεων, και μια κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει νέα μουσικά ταλέντα.