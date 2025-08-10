magazin
10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
Τέρι Ριντ: Σίγησε η φωνή που απέρριψε τους Deep Purple και τους Led Zeppelin
Music 10 Αυγούστου 2025 | 22:10

Τέρι Ριντ: Σίγησε η φωνή που απέρριψε τους Deep Purple και τους Led Zeppelin

Ο Τέρι Ριντ, ο τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, γνωστός ως «Superlungs», άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 Αυγούστου 2025 σε ηλικία 75 ετών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Spotlight

Ο Τέρι Ριντ, ο Βρετανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης, γνωστός ως «Superlungs» χάρη στην εκρηκτική φωνή του, «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Γεννημένος στις 13 Νοεμβρίου 1949 στην κομητεία Κεϊμπριτζσάιρ της Αγγλίας, ξεκίνησε την καριέρα του στα πρώτα του χρόνια με τη νεανική μπάντα Redbeats, και έπειτα με τους Peter Jay and the Jaywalkers. Η φωνή του και το ταλέντο του ξεχώρισαν ήδη από την εφηβεία: σε ηλικία 16 ετών, άνοιξε συναυλίες για τους Rolling Stones, Cream, Fleetwood Mac και Jethro Tull.

«Στην Αγγλία συμβαίνουν μόνο τρία πράγματα: οι Rolling Stones, οι Beatles και ο Τέρι Ριντ.»

YouTube thumbnail

Πιστός μέχρι τέλους

Η πορεία του ήταν μοναδική — επέλεξε να μη γίνει μέλος θρυλικών συγκροτημάτων, παρότι του είχε προσφερθεί. Έμεινε πιστός στην καλλιτεχνική του ακεραιότητα, απορρίπτοντας πρόταση από τον Τζίμι Πέιτζ για να αναλάβει τα φωνητικά των Led Zeppelin – ένδειξη της αφοσίωσής του στο προσωπικό του όραμα. Αντίστοιχα, απέρριψε και πρόταση από τον Ρίτσι Μπλάκμορ να γίνει τραγουδιστής των Deep Purple.

Αν και δεν γνώρισε την εμπορική επιτυχία, τα άλμπουμ του River (1973) και Seed of Memory (1976) έπειτα εξελίχθηκαν σε cult κλασικά, εκφράζοντας μια συναρπαστική μίξη folk, soul, jazz και ατμοσφαιρικού rock. Το μουσικό του έργο υποστηρίχθηκε από συνεργασίες με σύγχρονες μουσικές προσωπικότητες όπως ο Ντον Χένλεϊ, η Μπόνι Ράιτ, ο Τζάκσον Μπράουν και – σε πιο πρόσφατες συνεργασίες – ο DJ Shadow και ο Dr. Dre.

Ο ρόλος του στην ιστορία του rock έχει αναγνωριστεί από συναδέλφους και κριτικούς. Ο Γκράχαμ Νας, μιλώντας για τον Ριντ, τον περιέγραψε ως φωνή με τρομερή έκταση και έλεγχο, ενώ ο Ρόμπερτ Πλαντ επαίνεσε τις φωνητική του ικανότητες. Η Αρίθα Φράνκλιν το 1968 είχε πει, χαρακτηριστικά: «Στην Αγγλία συμβαίνουν μόνο τρία πράγματα: οι Rolling Stones, οι Beatles και ο Τέρι Ριντ».

Στο τέλος της ζωής του, αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και ανοιχτότητα την ασθένειά του. Πλήθος συναδέλφων, όπως ο Τζό Μποναμάσα, εξέφρασαν τη θλίψη τους και τον χαρακτήρισαν «έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους και με υπέροχη ψυχή».

Ο Τέρι Ριντ άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική: ένα ταλέντο που προτίμησε την αυθεντικότητα από τη δόξα, μια φωνή πέραν των τάσεων, και μια κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει νέα μουσικά ταλέντα.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

inWellness
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;
Music 10.08.25

Μαθήματα από την «υπόθεση Rosalía»: Oι καλλιτέχνες πρέπει να μιλήσουν ή να σιωπήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα;

Οι επικρίσεις προς την Rosalía για το ότι δεν πήρε δημόσια θέση τροφοδοτούν τη συζήτηση για την επιρροή των σταρ στην κοινή γνώμη, ενώ αυξάνεται η πίεση προς όσους παραμένουν σιωπηλοί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify
Γράφει ιστορία 09.08.25

Τρία δισεκατομμύρια streams και συνεχίζει: Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ γράφει ιστορία στο Spotify

Το Cruel Summer της Τέιλορ Σουίφτ από το 2019 κατάφερε και μπήκε σε ένα «κλειστό κλαμπ» στο Spotify, ξεπερνώντας τα 3 δισεκατομμύρια streams. Και μάλλον έχει δρόμο μπροστά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο
Τραγωδία 04.08.25

«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσαν οι Oasis όταν έμαθαν ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στη συναυλία τους στο Γουέμπλεϊ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο
Music 04.08.25

«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο

Ένα νέο βιβλίο του βραβευμένου βιογράφου Πίτερ Γκουράλνικ με τίτλο The Colonel and the King ρίχνει φως στη σχέση του Έλβις Πρίσλεϊ με τον μάνατζέρ του, τον Συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής
Music 03.08.25

Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής

Μισό αιώνα μετά το θάνατό του, ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του θρυλικού καλλιτέχνη Νικ Ντρέικ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Χιλιάδες δολοφονίες 10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
Γλασκώβη 10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
Επιστροφή Ζαλούζνι 10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
Γύρος του κόσμου 10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Αυξανόμενη πίεση 10.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

