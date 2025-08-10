Θεσσαλονίκη: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε άνδρας σε δημοτικό γυμναστήριο στο Πανόραμα
Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη έχουν ξεκινήσει έρευνα για το τραγικό περιστατικό
Απαγχονισμένος σε μονόζυγο δημοτικού γηπέδου στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε σήμερα το πρωί 45χρονος άντρας.
Τη σορό εντόπισε πολίτης που είχε βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του, ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.
Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για το συμβάν και η εν εξελίξει υπόθεση ερευνάται από τον αστυνομικό σταθμό Πανοράματος.
