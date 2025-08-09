Συνελήφθη άνδρας για τη χθεσινή πυρκαγιά στα Μέγαρα
Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ»
Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
