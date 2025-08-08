Ο Τραμπ αναγγέλλει «ιστορική σύνοδο ειρήνης» Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν στον Λευκό Οίκο
«Τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον αζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στον Λευκό Οίκο, αναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Πέμπτη πως σήμερα θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον «ιστορική σύνοδος ειρήνης» με τη συμμετοχή του ιδίου, των ηγετών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας — δυο πρώην σοβιετικών δημοκρατικών σε σύγκρουση επί δεκαετίες για την κυριαρχία σε διεκδικούμενα εδάφη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ‘Τραμπ’», έγραψε ο Τραμπ για τον εαυτό του
«Αυτά τα δυο έθνη εμπλέκονταν σε πόλεμο για πολλά χρόνια, μ’ αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλοί ηγέτες προσπάθησαν να βάλουν τέλος σ’ αυτόν τον πόλεμο, χωρίς επιτυχία, μέχρι τώρα, χάρη στον ‘Τραμπ’», έγραψε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο και πληκτρολογώντας το επώνυμό του με κεφαλαία.
Εξήγησε ότι θα φιλοξενήσει «τελετή υπογραφής (συμφωνίας) ειρήνης» από τον αζέρο πρόεδρο Ιλάμ Αλίεφ και τον αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν στον Λευκό Οίκο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν εμπλακεί σε πολέμους μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ένας θύλακας στο Αζερμπαϊτζάν, στον οποίο κατοικούσαν κυρίως Αρμένιοι, αποσχίστηκε με την υποστήριξη της Αρμενίας.
Διαφωνούσαν με τους όρους
Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε στρατιωτικά το Ναγκόρνο Καραμπάχ, εξωθώντας σχεδόν το σύνολο των 100.000 Αρμενίων της περιοχής να καταφύγουν στην Αρμενία.
Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι θέλουν να υπογράψουν μια συνθήκη για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης, αλλά διαφωνούν επί χρόνια για τους όρους μιας τέτοιας συμφωνίας.
