Επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Γιούρι Λοντίγκιν, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν το βράδυ της Παρασκευής (8/8) την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον 35χρονο γκολκίπερ. Ο Λοντίγκιν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά από 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την αποχώρηση του Λοντίγκιν:

Γιούρι, σ’ευχαριστούμε για την παρουσία, την εμπειρία και το ήθος σου. Καλη τύχη στο επόμενο σου βήμα.#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/sFCPSn3xi7 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 8, 2025

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο 35χρονος τερματοφύλακας αποκτήθηκε το 2022 και βοήθησε την ομάδα με τις ικανότητες και την εμπειρία του, δίνοντας πάντοτε τον καλύτερο εαυτό του. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας το 2024.

Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική διαδρομή του».

Τα εισιτήρια του επαναληπτικού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ

Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ την ερχόμενη Πέμπτη στην Κρακοβία (14/8, 21:00), στον επαναληπτικό αγώνα του 0-0 του ΟΑΚΑ, για την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Η ΠΑΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, για τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της Πολωνίας, με το κόστος του να ανέρχεται στα 14 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, τα εξής:

– Θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο info@paotickets.gr από την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 έως και την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 14.00.

– Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

– Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας, παρακαλούμε να αναγραφεί και ο κωδικός εισιτηρίου (Gov Code), καθώς οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων.

– Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας αποστείλετε τα στοιχεία μετακίνησης και διαμονής σας στην Πολωνία, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA.

– Το κόστος αγοράς εισιτηρίου ανέρχεται στα 14 ευρώ».