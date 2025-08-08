Την ζωή της έχασε μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Κηφισιά, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην κατοικία της.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε η πυροσβεστική που είχε κληθεί στο σπίτι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Προανάκριση για την φωτιά στην Κηφισιά

Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση της φωτιάς.