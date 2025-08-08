newspaper
Χαοτικές αλλαγές και αποχωρήσεις – Τι ψάχνει η Lotus στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 08 Αυγούστου 2025

Χαοτικές αλλαγές και αποχωρήσεις – Τι ψάχνει η Lotus στις ΗΠΑ

Ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Lotus, Ματ Γουίντλ, είναι ο τελευταίος σε μια σειρά από αποχωρήσεις από τη βρετανική εταιρεία κατασκευής σπορ αυτοκινήτων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Τέσσερις μόλις μήνες παρέμεινε στη θέση του επικεφαλής της Lotus για την Ευρώπη Ματ Γουίντλ καθώς οι χαοτικές εξελίξεις στα σχέδια της βρετανικής εταιρείας κατασκευής σπορ αυτοκινήτων οδήγησαν στην απόφασή της να τερματίσει την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Lotus, η οποία ελέγχεται από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely, τον Ιούνιο ακύρωσε τα σχέδια για διακοπή της παραγωγής στο ιστορικό της εργοστάσιο στο Hethel στο Νόρφολκ, λιγότερο από 24 ώρες αφότου οι Financial Times ανέφεραν ότι πρότειναν να κλείσει το εργοστάσιο.

Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε στους φόβους για το κλείσιμο του εργοστασίου της στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Lotus, υποσχόμενη υποστήριξη στην εταιρεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.

Ο Γουίντλ, ο οποίος ξεκίνησε ως αρχιμηχανικός στην εγκατάσταση του Hethel, προήχθη από τη διεύθυνση των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επικεφαλής της Lotus Cars Europe τον Απρίλιο, όταν ο προκάτοχός του, Νταν Μπάλμερ, αποχώρησε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο.

Ωστόσο, μετά την αναταραχή σχετικά με το μέλλον του συγκεκριμένου εργοστασίου, ο Γουίντλ συμφώνησε πρόσφατα να παραιτηθεί από τον ρόλο του και να απουσιάσει από σημαντικές συναντήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τους FT.

Ο Γουίντλ είναι ο τελευταίος σε μια σειρά αποχωρήσεων μεσαίων έως ανώτερων στελεχών της Lotus.

Ο εμπορικός διευθυντής Μάικ Τζόνστοουν αποχώρησε πέρυσι, ενώ μέλη της ομάδας επικοινωνίας της εταιρείας, καθώς και των τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ, έχουν επίσης αποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Τι ψάχνει στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους FT, ο Φενγκ Κινφένγκ, διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Lotus Technology, η οποία κατέχει την επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρότεινε στον Γουίντλ και σε άλλα ανώτερα στελέχη ήδη από τον Ιούνιο να καταρτίσουν σχέδια για την αποχώρηση από την παραγωγή στη Βρετανία.

Ο Φενγκ αποκάλυψε έτσι στους επενδυτές ότι η Lotus ήθελε να επικεντρώσει την παραγωγή στις ΗΠΑ ενόψει της πίεσης που προκλήθηκε από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, μετά το δημοσίευμα των FT τον Ιούνιο, η Lotus προχώρησε σε «διάψευση» τονίζοντας ότι δεν σχεδιάζει να κλείσει το εργοστάσιο στο Hethel και «διερευνά ενεργά στρατηγικές επιλογές» για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της.

Τα προβλήματα

Εκτός από τις πιέσεις που προκλήθηκαν από τους δασμούς του Τραμπ, η Lotus αντιμετώπισε καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, ενώ η στροφή της σε ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα επλήγη από μια πιο αργή από την αναμενόμενη μετάβαση των καταναλωτών από την βενζινοκίνηση.

Στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, η Lotus Technology ανέφερε λειτουργική ζημία 103 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με ζημία 233 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ παρέδωσε 1.274 οχήματα, μειωμένα κατά 42%.

Το εργοστάσιο της Lotus στο Hethel, το οποίο ιδρύθηκε έξω από το Νόριτς το 1966, έχει δυνατότητα κατασκευής περίπου 10.000 αυτοκινήτων ετησίως, ενώ το εργοστάσιό της στο Γουχάν της Κίνας μπορεί να παράγει περίπου 150.000 οχήματα.

Πηγή: ΟΤ

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγορά εργασίας στην Ευρώπη: Αυτοί είναι οι 20 κορυφαίοι τομείς
Διεθνής Οικονομία 06.08.25

Το εργασιακό τοπίο στην Ευρώπη αλλάζει – Αυτές είναι οι περιζήτητες θέσεις εργασίας

Η εγκατάσταση και συντήρηση, οι πωλήσεις και η διοίκηση συγκαταλέγονται στους πέντε κορυφαίους τομείς σε πολλές χώρες στην Ευρώπη σύμφωνα με τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται στο Indeed.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Conference League: «Άλμα» πρόκρισης για την Άντερλεχτ που περιμένει την… ΑΕΚ (3-0) – Τα αποτελέσματα

Η Άντερλεχτ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Σέριφ Τίρασπολ της οποίας και επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας και ουσιαστικά… περιμένει τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ.

Σύνταξη
Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Europa League: Ανατροπή και «τριάρα» η Ουτρέχτη μέσα στην Σερβέτ – Επιβλητική με τέσσερα γκολ η ΑΕΚ Λάρνακας

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (7/8) για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League. Νίκη με 3-1 η Ουτρέχτη επί της Σερβέτ μέσα στην Ελβετία, ζευγάρι που παίζει με τον ηττημένο του Παναθηναϊκός – Σαχτάρ.

Σύνταξη
«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»
Ποδόσφαιρο 07.08.25

«Κοντά στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Ο επόμενος σταθμός του Οδυσσέα Βλαχοδήμου αναμένεται να είναι η Σεβίλλη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Μια… ανάσα από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γιακουμάκης, καθώς οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με την Κρουζ Αζούλ για τον δανεισμό του παίκτη.

Σύνταξη
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία
«Παιχνίδια-νυχτερίδες» 07.08.25

Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιορδανία: «Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει αξιωματούχος
Στο Reuters 07.08.25

«Οι Άραβες δεν θα καθαρίσουν το χάος που προκάλεσε ο Νετανιάχου», λέει Ιορδανός αξιωματούχος

Oι Άραβες «θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι» δήλωσε αξιωματούχος από την Ιορδανία, σχολιάζοντας τα σχέδια Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

