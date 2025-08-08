Χαοτικές αλλαγές και αποχωρήσεις – Τι ψάχνει η Lotus στις ΗΠΑ

Τέσσερις μόλις μήνες παρέμεινε στη θέση του επικεφαλής της Lotus για την Ευρώπη Ματ Γουίντλ καθώς οι χαοτικές εξελίξεις στα σχέδια της βρετανικής εταιρείας κατασκευής σπορ αυτοκινήτων οδήγησαν στην απόφασή της να τερματίσει την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Lotus, η οποία ελέγχεται από την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely, τον Ιούνιο ακύρωσε τα σχέδια για διακοπή της παραγωγής στο ιστορικό της εργοστάσιο στο Hethel στο Νόρφολκ, λιγότερο από 24 ώρες αφότου οι Financial Times ανέφεραν ότι πρότειναν να κλείσει το εργοστάσιο.

Η βρετανική κυβέρνηση απάντησε στους φόβους για το κλείσιμο του εργοστασίου της στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Lotus, υποσχόμενη υποστήριξη στην εταιρεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης.

Ο Γουίντλ, ο οποίος ξεκίνησε ως αρχιμηχανικός στην εγκατάσταση του Hethel, προήχθη από τη διεύθυνση των επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επικεφαλής της Lotus Cars Europe τον Απρίλιο, όταν ο προκάτοχός του, Νταν Μπάλμερ, αποχώρησε μετά από λιγότερο από ένα χρόνο.

Ωστόσο, μετά την αναταραχή σχετικά με το μέλλον του συγκεκριμένου εργοστασίου, ο Γουίντλ συμφώνησε πρόσφατα να παραιτηθεί από τον ρόλο του και να απουσιάσει από σημαντικές συναντήσεις τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τους FT.

Ο Γουίντλ είναι ο τελευταίος σε μια σειρά αποχωρήσεων μεσαίων έως ανώτερων στελεχών της Lotus.

Ο εμπορικός διευθυντής Μάικ Τζόνστοουν αποχώρησε πέρυσι, ενώ μέλη της ομάδας επικοινωνίας της εταιρείας, καθώς και των τμημάτων πωλήσεων και μάρκετινγκ, έχουν επίσης αποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Τι ψάχνει στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τους FT, ο Φενγκ Κινφένγκ, διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο Lotus Technology, η οποία κατέχει την επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρότεινε στον Γουίντλ και σε άλλα ανώτερα στελέχη ήδη από τον Ιούνιο να καταρτίσουν σχέδια για την αποχώρηση από την παραγωγή στη Βρετανία.

Ο Φενγκ αποκάλυψε έτσι στους επενδυτές ότι η Lotus ήθελε να επικεντρώσει την παραγωγή στις ΗΠΑ ενόψει της πίεσης που προκλήθηκε από τους δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, μετά το δημοσίευμα των FT τον Ιούνιο, η Lotus προχώρησε σε «διάψευση» τονίζοντας ότι δεν σχεδιάζει να κλείσει το εργοστάσιο στο Hethel και «διερευνά ενεργά στρατηγικές επιλογές» για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της.

Τα προβλήματα

Εκτός από τις πιέσεις που προκλήθηκαν από τους δασμούς του Τραμπ, η Lotus αντιμετώπισε καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, ενώ η στροφή της σε ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα επλήγη από μια πιο αργή από την αναμενόμενη μετάβαση των καταναλωτών από την βενζινοκίνηση.

Στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, η Lotus Technology ανέφερε λειτουργική ζημία 103 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με ζημία 233 εκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ παρέδωσε 1.274 οχήματα, μειωμένα κατά 42%.

Το εργοστάσιο της Lotus στο Hethel, το οποίο ιδρύθηκε έξω από το Νόριτς το 1966, έχει δυνατότητα κατασκευής περίπου 10.000 αυτοκινήτων ετησίως, ενώ το εργοστάσιό της στο Γουχάν της Κίνας μπορεί να παράγει περίπου 150.000 οχήματα.

Πηγή: ΟΤ