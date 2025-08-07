Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 128 χιλιόμετρα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Ταϊβάν την Πέμπτη, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία του νησιού, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Ο σεισμός, ο οποίος συγκλόνισε ορισμένα κτίρια στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, είχε βάθος 88,1 χιλιομέτρων.