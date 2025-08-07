Σεισμός στην Ταϊβάν: Ισχυρή δόνηση 6,2 Ρίχτερ
Σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ταϊβάν
Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 128 χιλιόμετρα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της Ταϊβάν την Πέμπτη, σύμφωνα με την Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία του νησιού, χωρίς να υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές.
Ο σεισμός, ο οποίος συγκλόνισε ορισμένα κτίρια στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, Ταϊπέι, είχε βάθος 88,1 χιλιομέτρων.
A magnitude 6.2 earthquake struck off Yilan at 3:45pm today, the Central Weather Administration (CWA) saidhttps://t.co/y0j6P6ssno
Photo courtesy of the CWA
— Taipei Times (@taipei_times) August 7, 2025
