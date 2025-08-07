Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ανοιξε τα χαρτιά του ο Φρανσουά Μοντεστό καθώς ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους μίλησε για όλους και για όλα. Ο Μοντεστό, στη συνέντευξή του στην Tuttosport, ήταν ξεκάθαρος με τους ποδοσφαιριστές (Ντάγκλας Λουίζ και Βλάχοβιτς), μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον προπονητή Ιγκόρ Τούντορ ενώ άφησε να εννοηθεί ότι θα πουληθούν παίκτες.

«Φέτος αποφασίσαμε να φέρουμε τους πάντες για την προετοιμασία, σε συμφωνία με τον προπονητή. Είμαστε η Γιουβέντους και πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους ισότιμα. Ήμασταν επίσης πολύ σαφείς μαζί τους, αλλά συμπεριφέρονται καλά και είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό», τόνισε ο Μοντεστό.

Βέβαια, σε αυτό υπήρχαν και εξαιρέσεις, καθώς Ντάγκλας Λουίζ δεν εμφανίστηκε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας όπως αναμενόταν, προκαλώντας μια οργισμένη αντίδραση από τη Γιουβέντους. «Ήταν ευπρόσδεκτος πίσω. Ξέρει ότι έκανε λάθος, φροντίσαμε να το καταλάβει. Τον καλέσαμε και τον κάναμε να καταλάβει τι σημαίνει Γιουβέντους. Ο Ντάγκλας λυπάται πολύ, αλλά αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν και επέστρεψε στην ομάδα», δήλωσε ο Μοντεστό.

Ο Βλάχοβιτς βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, καθώς το συμβόλαιό του πρόκειται να λήξει στο τέλος της σεζόν και οι διαπραγματεύσεις για επέκταση βρέθηκαν σε αδιέξοδο, αλλά ταυτόχρονα από τη Γιουβέντους δεν θέλουν να ρισκάρουν να τον χάσουν ως ελεύθερο παίκτη. «Προπονείται και τα πάει καλά. Είναι επαγγελματίας. Και παίκτης της Γιουβέντους», επεσήμανε ο Μοντεστό για τον Βλάχοβιτς.

Ο Τούντορ ξεκίνησε με αμφιβολίες όταν ανέλαβε τη θέση του απολυμένου Τιάγκο Μότα, όμως, πλέον, ο Κροάτης προπονητής της Γιουβέντους αισθάνεται ότι πατάει καλά, κάτι που επιβεβαίωσε και ο τεχνικός διευθυντής των Μπιανκονέρι Φρανσουά Μοντεστό: «Ο προπονητής είναι πολύ χαρούμενος, τα πήγε καλά την περασμένη σεζόν και θέλει να συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Του δίνουμε την ευκαιρία να συνεχίσει, μιλάμε κάθε μέρα και ο σύλλογος συμφωνεί με το όραμά του και με το πλάνο του».

Επίσης, ο Μοντεστό πρόσθεσε: «Θα είναι μια μακρά σεζόν, με πολλά παιχνίδια, αλλά πιστεύω ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν πολύ σημαντικό για να βοηθήσει στη δημιουργία αυτής της συνοχής μεταξύ του προπονητή και της ομάδας του».

Μέχρι στιγμής, οι Μπιανκονέρι απέκτησαν τον Τζόναθαν Ντέιβιντ ως ελεύθερο, τον Ζοάο Μάριο και αγόρασαν τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο με μόνιμη μεταγραφή μετά τον αρχικό δανεισμό του.