Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον Μοντεστό για τη συνεργασία του με τη Γιουβέντους

Ο Φρανσουά Μοντεστό αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στη Γιουβέντους και η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media συγχαίρει τον Κορσικανό για τα νέα του καθήκοντα στην «Γηραιά Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Ο Μοντεστό ήταν ένας άνθρωπος που είχε στενή σχέση για χρόνια με τους Πειραιώτες, έχοντας υπηρετήσει και ως παίκτης και ως παράγοντας.

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού συγχαίρει τον Φρανσουά Μοντεστό και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στην Γιουβέντους! / The Olympiacos family would like to congratulate François Modesto and wish him the best of luck and succeses in his new role in Juventus!», αναφέρει το κείμενο της ανάρτησης της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ελληνικά και αγγλικά.

Δείτε την την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μοντεστό