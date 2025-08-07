Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Η Σαχτάρ έμεινε στο 0-0 με τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον προπονητή των Ουκρανών, Αρντά Τουράν να εκφράζει τα παράπονά του για τον διαιτητή της αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αρντά Τουράν

«Πάντα παίζουμε για να νικήσουμε οπότε προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να παίζεις εδώ, αλλά είχαμε τις στιγμές μας. Αν ήμασταν πιο προσεκτικοί τότε θα μπορούσαμε να πάρουμε καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί είχαμε τον πλήρη έλεγχο. Πάντως δεν είναι εύκολο να παίζεις με τον Παναθηναϊκό».

Για τη ρεβάνς: «Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με τον ίδιο τρόπο γιατί είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι με τις στιγμές. Τα πάντα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Θα είμαστε έτοιμοι για την στρατηγική τους για να νικήσουμε».

Για την απουσία του Ιωαννίδη και τη φάση του Εγκινάλντο: «Ο Φώτης είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πολύ σημαντικός. Αν τον είχαν θα είχαν προβάδισμα. Όσο για τον Τραορέ και τον Εγκινάλντο, όλοι οι παίκτες είναι σημαντικοί για εμένα. Παράλληλα, όσον αφορά τη θέση του Εγκινάλντο, είδαμε ότι ο διαιτητής δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο.

Ένας παίκτης έτρεχε με 30 χλμ. την ώρα και δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω. Αν δεν χρησιμοποιείται το VAR σε τέτοιες περιπτώσεις τότε γιατί το έχουμε. Δεν είναι μόνο το πέναλτι, αλλά και η προστασία της υγείας του παίκτη. Κάπως έτσι σε κάνουν να μην πιστεύεις πια».