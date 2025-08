Πράσινο φως για τη μακρύτερη γέφυρα στον κόσμο: Η Ιταλία ενώνει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα

Η ιταλική κυβέρνηση έδωσε την τελική έγκριση για την κατασκευή της μεγαλύτερης γέφυρας στον κόσμο, η οποία θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία. Η έγκριση δόθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή Οικονομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης (CIPESS), παρουσία του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

Η ιδέα της γέφυρας μήκους 3,7 χιλιομέτρων συζητείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως μοχλός ανάπτυξης για τη φτωχότερη νότια Ιταλία. Η κυβέρνηση της Τζιόρτζια Μελόνι έχει δεσμεύσει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή της και των συνοδευτικών υποδομών, με ολοκλήρωση που αναμένεται το 2032.

🇪🇺 Sicily finally joining the European mainland. The Messina Strait bridge is happening! The longest single-span bridge in the world. The Roman ancestors already dreamed of this pic.twitter.com/ptho6YGhyN

— Mariska den Eelden 🇪🇺🇳🇱 (@eeldenden) August 6, 2025