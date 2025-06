Ειδικά συνεργεία ολοκλήρωσαν το Σάββατο το πρωί την ανάσυρση του Bayesian του Μάικ Λιντς, 10 μήνες μετά τη βύθισή του στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο ίδιος ο βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας, η έφηβη κόρη του και άλλοι πέντε άνθρωποι.

Η TMC Marine, η εταιρεία που ηγείται της επιχείρησης ανέλκυσης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες ότι «η επιταχυνόμενη πρόοδος των εργασιών διάσωσης στα ανοικτά των ακτών της βόρειας Σικελίας σημαίνει ότι όλες οι προετοιμασίες πλησιάζουν πλέον στην ολοκλήρωσή τους, ενόψει της ευαίσθητης διαδικασίας ανέλκυσης».

Οι εργασίες επαναλήφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας. Ένας από τους πιο ισχυρούς θαλάσσιους γερανούς στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκε για να ανασυρθεί από τον βυθό το μήκους 56 μέτρων Bayesian.

Τα επάνω καταστρώματα έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κύτος του σκάφους λίγο θυμίζει το άλλοτε σούπερ γιοτ του μεγιστάνα.

Το Bayesian ήταν αγκυροβολημένο πέρυσι τον Αύγουστο στα ανοικτά του μικρού λιμανιού Πορτιτσέλο, κοντά στο Παλέρμο, όταν βυθίσθηκε στη διάρκεια ξαφνικής καταιγίδας. Το γιοτ ήταν ευάλωτο σε σφοδρούς ανέμους και πιθανόν ανατράπηκε από ριπές ταχύτητας 117 χλμ/ώρα, ανέφερε τον περασμένο μήνα μια προσωρινή βρετανική έκθεση για το ναυάγιο.

