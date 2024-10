Οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσαν σήμερα την έναρξη έρευνας για τον θάνατο τεσσάρων βρετανών επιβατών στο ναυάγιο – τον Αύγουστο – του σούπερ γιοτ Bayesian του βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, ο οποίος περιλαμβάνεται στα θύματα.

Η έρευνα ξεκίνησε κατά την ακροαματική διαδικασία σήμερα στο ιατροδικαστικό δικαστήριο του Ίπσουιτς (Σάφολκ, ανατολική Αγγλία), το οποίο είναι αρμόδιο για να ερευνά θανάτους που θεωρούνται μη φυσικοί, βίαιοι ή αγνώστου αιτίας.

Συμπληρωματικές έρευνες θα διεξαχθούν πριν από την επόμενη ακροαματική διαδικασία που ορίζεται στις 15 Απριλίου 2025, ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Πάρσλεϊ, επικεφαλής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Σάφολκ.

Εκτός της νέας αυτής έρευνας, έρευνες διεξάγονται ήδη από τις ιταλικές αρχές και από το Marine Accident Investigation Branch, βρετανικό κυβερνητικό οργανισμό αρμόδιο για τα ναυτικά ατυχήματα με την εμπλοκή βρετανικών πλοίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

An inquest into the deaths of British tech tycoon Michael Lynch, his daughter, and others aboard the Bayesian yacht, which sank off Sicily in August, has opened at Suffolk Coroner’s Court in Ipswich.

