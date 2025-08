Έξι νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις σε Χάρκοβο, Σούμι και Ζαπορίζια – Τέσσερις σε ουκρανικό πλήγμα στο Λουγκάνσκ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στη βορειοανατολική και τη νότια Ουκρανία, ενώ τέσσερις νεκροί είναι ο απολογισμός ουκρανικών βομβαρδισμών σε κατεχόμενα εδάφη της περιφέρειας Λουγκάνσκ.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν αρχικά σιδηροδρομικές υποδομές στην πόλη Λοζόβα της περιφέρειας του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπου δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν. Αρκετά κτίρια υπέστησαν επίσης σημαντικές ζημιές σε συνοικίες της πόλης, ανέφερε ο δήμαρχος Σερχίι Ζελένσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται στο σημείο κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων βαγονιών και κτιρίων με σπασμένα παράθυρα.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 29 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Geran-2 – ρωσική εκδοχή των ιρανικών Shahed – στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Λοζόβα, συμπεριλαμβανομένων «δύο παιδιών».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Last night, the Russians launched a ballistic missile and nearly fifty UAVs against Ukraine, most of them Russian-Iranian “shaheds.” Many drones were shot down by our defenders, but unfortunately, there were hits.

State Emergency Service units have been working through the night… pic.twitter.com/JuDVUpI9D3

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025