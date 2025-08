Επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη ρωσική περιφέρεια Βολγκαγκράντ (νότια), από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά σε κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού και υπήρξαν ζημιές στη γραμμή του δικτύου ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Ειδικότερα, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης, η γόμωση του οποίου δεν εξερράγη, κατέπεσε σε σιδηροτροχιές κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Αρτσεντά, ανέφεραν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram, επικαλούμενες τον περιφερειάρχη Αντρέι Μπατσάροφ.

«Δεν αναφέρθηκε ζημιά στις σιδηροτροχιές», πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ukrainian drones attacked a key railway junction in Frolovo, Volgograd region

The «Archeda» station is on fire, and train services have been suspended.

The airports of Volgograd and Tambov were closed for arrivals and departures due to drone attacks. pic.twitter.com/PHm3Pkl9VP

— NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2025