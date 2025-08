Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Ρωσία «την Τετάρτη ή την Πέμπτη», με φόντο το τελεσίγραφο που έχει δώσει στον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Στιβ Γουίτκοφ).

🇺🇸-🇷🇺

US President Trump confirmed Sunday his special envoy Steve Witkoff will visit Russia next week, ahead of a looming US sanctions deadline. pic.twitter.com/k1Ze4eRasZ

— ConflictLive (@conflict_live) August 4, 2025