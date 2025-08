Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ χθες Κυριακή το βράδυ μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

❗️Ukrainian troops on the Zaporizhzhia direction broke through from the Stepnohirsk side into Kamianske, using infantry and equipment, and attempted a counterattack.

As a result of the battle, the territory in the Kamianske area, where the counterattack attempt took place, has… pic.twitter.com/QFrInuzLsv

— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) August 2, 2025