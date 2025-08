Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία – Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι

Σε μια σειρά από επικοινωνίες προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον μηχανισμό PURL, με τον οποίο ευρωπαϊκές χώρες θα πληρώνουν για την αποστολή αμερικάνικων όπλων στο Κίεβο.

Ανάμεσα στους πρωθυπουργούς και προέδρους με τους οποίους μίλησε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρει τι ακριβώς συζήτησαν για τη χρηματοδότηση του εξοπλισμού της Ουκρανίας, ωστόσο σημειώνει ότι μίλησαν για την ενίσχυση της αεράμυνας του Κιέβου.

Αυτή η τοποθέτηση, όπως είναι φυσικό, προκαλεί πολλά και εύλογα ερωτήματα όπως πότε αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, πώς θα γίνει αυτό και πόσο θα κοστίσει, εκτός από το ότι βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αναλυτικότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, γράφει: «Μίλησα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Συντονίζουμε τις ενέργειές μας και αναζητούμε ευκαιρίες για να παρέχουμε μεγαλύτερη προστασία στους Ουκρανούς.

Συζητήσαμε την ενίσχυση των δυνατοτήτων της αεροπορικής άμυνας μας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει να πραγματοποιεί όλο και πιο βίαιες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Μίλησα για έναν νέο μηχανισμό αγοράς αμερικανικών όπλων, τον οποίο εφαρμόζουμε από κοινού με τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμβολή κάθε χώρας μπορεί πραγματικά να ενισχύσει τους υπερασπιστές μας».

Στην ίδια ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφέρει ότι: «Ο Κυριάκος υπέβαλε επίσης μια καλή πρόταση για την ανάκαμψη της χώρας μας, ιδίως για την αποκατάσταση των λιμενικών υποδομών της Οδησσού και την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και logistics στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες μας θα εργαστούν για την υλοποίησή της.

Είμαι ευγνώμων για την αποφασιστική υποστήριξη προς την Ουκρανία και την προθυμία να κάνουμε ακόμη περισσότερα».

I spoke with the Prime Minister of Greece, @kmitsotakis. We are coordinating our steps and looking for opportunities to provide greater protection for Ukrainians.

We discussed strengthening the capabilities of our air defense. This is especially important now, as Russia…

