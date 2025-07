Στροφή 180 μοιρών όσον αφορά την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αποφάσισε η Ουάσινγκτον ανακοινώνοντας την αποστολή όπλων στο Κίεβο, δύο εβδομάδες μετά την παύση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, δήθεν λόγω χαμηλών αποθεμάτων.

Η πρόσφατη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι οδήγησε στη διαμόρφωση ενός καταλόγου όπλων που πιθανώς θα προμηθευτεί το Κίεβο, ο οποίος δόθηκε από την αμερικανική πλευρά στον Ουκρανό πρόεδρο στη Ρώμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον γ.γ του ΝΑΤΟ, στον Λευκό Οίκο, είπε ότι ο νέος εξοπλισμός θα κατασκευαστεί για το ΝΑΤΟ και θα είναι διαθέσιμος για αποστολή στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία θα είναι επωφελής οικονομικά για τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ΗΠΑ σκοπεύουν να πουλήσου όπλα σε μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία στη συνέχεια θα τα προμηθεύσουν στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δεν έδωσε όλες τις λεπτομέρειες του σχεδίου και περιορίστηκε να πει πως τα εν λόγω όπλα αξίζουν «δισεκατομμύρια». Όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία περιλαμβάνει συστοιχίες αεράμυνας Patriot και πυραύλους αναχαίτισης, απάντησε: «Περιλαμβάνει τα πάντα».

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να παρακάμψει το «πάγωμα» από το Κογκρέσο της άμεσης στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, εγκρίνοντας πωλήσεις όπλων σε Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι στη συνέχεια θα προωθήσουν τα συγκεκριμένα συστήματα στο Κίεβο.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν περισσότερες συστοιχίες και πυραύλους Patriot – ένα από τα λίγα συστήματα αεράμυνας στον κόσμο που μπορούν να καταρρίψουν αξιόπιστα τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Το σχέδιο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να πουλήσουν Patriot και άλλα όπλα σε Ευρωπαίους συμμάχους, τα οποία θα μεταφερθούν στο Κίεβο.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος συνεργάζεται με ευρωπαϊκές χώρες για τον συντονισμό της αγοράς αμερικανικών όπλων, δήλωσε ότι η Γερμανία, η Φινλανδία, ο Καναδάς, η Νορβηγία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία θα είναι μεταξύ των αγοραστών που θα προμηθεύσουν την Ουκρανία και σημείωσε ότι «η ταχύτητα είναι το ζητούμενο».

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ, στο Πεντάγωνο για να συζητήσουν λεπτομέρειες – ιδιαίτερα σε σχέση με τις συστοιχίες Patriot – και σημείωσε την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτροπή και την άμυνα της Ευρώπης», δήλωσε.

Εκτός από τη Γερμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ που πιστεύεται ότι διαθέτουν εφεδρικά Patriot για να τα στείλουν στην Ουκρανία, εφόσον αυτά τελικά αντικατασταθούν.

Η Ουκρανία διαθέτει τουλάχιστον έξι συστήματα Patriot, τα οποία παρέχονται από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τη Ρουμανία. Στην τέταρτη ετήσια διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο ζήτησε συνολικά 10 συστήματα Patriot από την Ουάσινγκτον.

«Με τον πρόεδρο Τραμπ έχουμε θετικό διάλογο για τα συστήματα Patriot. Το αίτημά μου για 10 συστήματα Patriot και τον αντίστοιχο αριθμό σχετικών πυραύλων για τα συστήματα αυτά», δήλωσε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι η Γερμανία είναι πράγματι έτοιμη να πληρώσει για δύο συστήματα, η Νορβηγία θα πληρώσει για ένα σύστημα και υπάρχει περίπτωση «και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι να ενταχθούν στο σχήμα χρηματοδότησης των αμερικανικών συστημάτων».

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι η Ουκρανία θα λάβει συνολικά 17 συστήματα ενώ σύμφωνα με τους Financial Times ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ιδιωτική συνομιλία, ενθάρρυνε την Ουκρανία να κλιμακώσει τα χτυπήματά της βαθιά μέσα στη Ρωσία, ρωτώντας τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν θα μπορούσε να πλήξει τη Μόσχα υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα παρείχαν όπλα μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο.

Breaking: Donald Trump has privately encouraged Ukraine to step up deep strikes on Russian territory, even asking Volodymyr Zelenskyy whether he could strike Moscow if the US provided long-range weapons, according to people briefed on the discussions. https://t.co/Z7jB4GaDzM pic.twitter.com/kyeaZJi0jV

— Financial Times (@FT) July 15, 2025