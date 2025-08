Χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ στο Ισραήλ για την καθιερωμένη διαδήλωση που ζητά την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, στη συγκέντρωση θα μιλήσουν συγγενείς των ομήρων Εβιατάρ Νταβίντ και Ρομ Μπρασλάφσκι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Thousands of people march in Tel Aviv, demanding a hostages deal after the horrific videos of the hostages that are being held by Hamas pic.twitter.com/64bIkhhZKI

— Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) August 2, 2025