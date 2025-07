«Ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι για τον Γιουζάνγκ» – Ποιος είναι ο ΝΒΑερ με τα 102 παιχνίδια (pic, vids)

Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την αγορά του ΝΒΑ με σκοπό να δει αν θα προκύψει κάποια ευκαιρία ώστε να προσθέσει ακόμα έναν γκαρντ στο ρόστερ του και να ενισχύσει την περιφέρειά του.

Μάλιστα ένα νέο όνομα έκανε την εμφάνισή του για τους Ερυθρόλευκους, αφού σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι οι Πειραιώτες παρακολουθούν την περίπτωση του Τζόνι Γιουζάνγκ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος εδώ και περίπου έναν μήνα από τους Γιούτα Τζαζ.

Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ έχει προξενήσει ακόμα το ενδιαφέρον των Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε που επίσης ψάχνουν την αγορά του ΝΒΑ για έναν συμπληρωματικό γκαρντ ώστε να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφέρεια.

Μάλιστα, ο Ιταλός δημοσιογράφος επισημαίνει ότι οι τρεις αυτές ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε παρακολουθούν προσεκτικά και την περίπτωση του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ που επίσης έχει ακουστεί έντονα το τελευταίο διάστημα.

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 30, 2025