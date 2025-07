Το Ιράν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα είναι έτοιμο να ξεκινήσει και πάλι συζητήσεις τεχνικού επιπέδου για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/ΙΑΕΑ), δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο ΙΑΕΑ έχει πει ότι πρέπει να του επιτραπεί να επαναλάβει τις επιθεωρήσεις μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα τον περασμένο μήνα που στόχο είχαν να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να αποκλείσουν την πιθανότητα να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Iran has signaled readiness to resume technical-level discussions with the International Atomic Energy Agency (IAEA), though IAEA chief Rafael Grossi said Friday that technical teams sent to Iran for talks will not include inspectors yet.https://t.co/b5B3SrngCr pic.twitter.com/fgCUHRzWEh

— Iran International English (@IranIntl_En) July 25, 2025