Αλβανία: Τρεις τραυματίες από πυρκαγιά στο Δέλβινο – Κάηκαν μια εκκλησία και 10 σπίτια

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από δασική πυρκαγιά, λόγω της οποίας απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους περίπου 2.000 κάτοικοι του Δέλβινου, στον νομό του Αυλώνα στην Αλβανία, όπως ανέφερε η αντιδήμαρχος της πόλης.

«Τρεις άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα και ασφυξία», είπε η Μπρουνίλντα Μέλεκι μιλώντας τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters.

Έξι χωριά εκκενώθηκαν. Μια εκκλησία και 10 ακατοίκητα σπίτια καταστράφηκαν από τις φλόγες, πρόσθεσε.

Η ένταση της φωτιάς κόπασε το απόγευμα, αφού αναπτύχθηκαν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις.

Το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας ανέφερε εξάλλου ότι αναπτύχθηκαν 60 στρατιώτες για να συμμετάσχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η ισχυρή πυρκαγιά ξέσπασε στις λοφώδεις περιοχές κοντά στο χωριό Κοπάτσεζ, στον δήμο Δέλβινου, δημιουργώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πυκνά σύννεφα καπνού υψώθηκαν πάνω από την περιοχή που επλήγη από τις φλόγες, αυξάνοντας την ανησυχία μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και των οδηγών που χρησιμοποιούν τη διαδρομή Άγιοι Σαράντα – Δέλβινο.

